Traack Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Traack Technologies hat am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Traack Technologies ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Traack Technologies 2,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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