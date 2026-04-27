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Trabi-Zulassungszahlen steigen leicht an

28.04.26 06:08 Uhr

ZWICKAU (dpa-AFX) - 35 Jahre nach dem Produktionsstopp für den DDR-Kleinwagen Trabant hält der Aufwärtstrend bei den Zulassungszahlen an. Exakt 41.862 Trabis seien zu Jahresbeginn mit offiziellem Kennzeichen unterwegs gewesen, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg auf dpa-Anfrage mit. Vor einem Jahr waren es 41.447 zugelassene Fahrzeuge, die einst als "Plastebomber" oder "Rennpappe" belächelten worden waren.

Ihren tiefsten Stand hatte die Zulassungszahl nach den Daten des Bundesamtes im Jahr 2014 mit 32.311 Fahrzeugen. Am 30. April 1991 war die Trabant-Produktion in Zwickau eingestellt worden. Nach Angaben von Fachleuten ist die Ersatzteilversorgung für die kleinen Fahrzeuge auch mehr als drei Jahrzehnte nach dem Produktions-Aus gesichert.

Der Trabant 601 war in der DDR ab 1964 gebaut worden. Er löste die Vorgängermodelle Trabant 500 (P 50) und 600 (P 60) ab. Bis zur Wiedervereinigung wurde der 601 in einer Stückzahl von mehr als 2,8 Millionen Exemplaren in Zwickau gebaut und war damit das meistverkaufte Trabant-Modell./rot/DP/zb