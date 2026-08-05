Trade Desk-Aktie stürzt ab: Anleger flüchten nach schwachem Quartal

Trade Desk nach Bilanz

07.08.26 15:35 Uhr

Umsatz und Prognose verfehlten die Erwartungen deutlich, die Werbetechnologie-Aktie reagierte mit deutlichen Kursverlusten.

• Im Umfeld der Quartalszahlen fand ein Führungsumbau statt, während ein Streit mit Publicis beigelegt wurde; die Konkurrenz durch Retail-Media-Netzwerke wie Walmart Connect stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.

• Die Aktie reagierte nach den schwachen Zahlen mit einem Kursverlust von fast 25 % an der NASDAQ, wobei Analysten unterschiedlich auf die Zukunftsaussichten blicken; RBC Capital bleibt optimistisch mit einem Kursziel von 33 USD, Rothschild & Co ist skeptisch mit 11 USD.

• Das Unternehmen The Trade Desk verfehlte im zweiten Quartal die Erwartungen mit einem Umsatzanstieg von nur 3 % auf 715,1 Mio. USD und senkte seine Prognose für das dritte Quartal auf mindestens 650 Mio. USD, was deutlich unter den Analystenschätzungen liegt.

Umsatz stieg im zweiten Quartal nur um 3 Prozent auf 715,1 Millionen US-Dollar

Umsatzprognose für drittes Quartal liegt bei mindestens 650 Millionen US-Dollar

RBC Capital sieht Kursziel 33 US-Dollar, Rothschild & Co nur 11 US-Dollar

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The Trade Desk hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten verfehlt und für das dritte Quartal eine schwache Prognose vorgelegt. Die Aktie des Anbieters einer Werbetechnologie-Plattform reagiert darauf mit Kursverlusten und bricht an der NASDAQ um 25,16 Prozent auf 13,22 US-Dollar ein. Analysten hatten sich im Vorfeld der Zahlen bereits uneinig über die weiteren Aussichten des Unternehmens gezeigt.

Schwache Zahlen und gesenkte Prognose belasten Trade Desk-Aktie

The Trade Desk veröffentlichte die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 nach US-Börsenschluss am Donnerstag. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich lediglich um 3 Prozent auf 715,1 Millionen US-Dollar und blieb damit rund 4,9 Prozent unter der Analystenschätzung von 752,1 Millionen US-Dollar. Das operative Ergebnis lag bei 101,6 Millionen US-Dollar, der Nettogewinn bei 64,4 Millionen US-Dollar, was einem GAAP-Ergebnis je Aktie von 0,14 US-Dollar entsprach. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,34 US-Dollar verfehlte die Konsensschätzung von 0,40 US-Dollar um rund 15,1 Prozent, das bereinigte EBITDA von 241,3 Millionen US-Dollar lag rund 7,9 Prozent unter den erwarteten 262 Millionen US-Dollar.

Für das dritte Quartal 2026 stellte das Unternehmen einen Umsatz von mindestens 650 Millionen US-Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA von rund 160 Millionen US-Dollar in Aussicht. Der Mittelwert der Umsatzprognose liegt rund 19,2 Prozent unter der Analystenschätzung von 804,8 Millionen US-Dollar. Trade Desk-CEO Jeff Green räumte ein, das Quartal habe nicht den eigenen Ansprüchen entsprochen, man kenne die Ursachen der Schwäche und richte die Plattform neu aus.

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Analystenstimmen für die Trade Desk-Aktie bereits vor den Zahlen weit gespannt

Die bislang vorliegenden Analystenmeinungen zu Trade Desk datieren allerdings vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen und spiegeln damit noch nicht die Reaktion auf den Kursverlust wider. RBC Capital hat die Aktie mit Outperform mit einem Kursziel von 33 US-Dollar bewertet und verwies auf die strukturelle Stärke des programmatischen Werbemarktes sowie stabile Margen. Deutlich skeptischer positionierte sich Rothschild & Co mit einer Sell-Einstufung und einem Kursziel von lediglich 11 US-Dollar, begründet mit wachsendem Wettbewerbsdruck und der hohen Konzentration der Umsätze auf den US-Markt.

Durchschnittlich trauen Experten der Aktie laut TipRanks ein Kursziel von 23,97 US-Dollar zu - mit dem jüngsten Kursrutsch wurde dieses deutlich unterschritten.

Führungsumbau und beigelegter Rechtsstreit als Hintergrund

Im Umfeld der Quartalszahlen vollzog Trade Desk einen weitreichenden Umbau der Führungsebene. Neu berufen wurden Nate Olmstead als Finanzvorstand, Sarah Gavin als Marketingchefin, Kristi Argyilan als Chief Commercial Officer, Ron Lamprecht als Chief Business Development Officer sowie Vinny Rinaldi als Vice President Client Strategy & Growth. Zusätzlich wurden Penry Price und David Haddad in den Board of Directors berufen, nachdem zuvor mehrere Spitzenmanager das Unternehmen in kurzer Folge verlassen hatten.

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Ein öffentlicher Streit mit der Werbeholding Publicis um Abrechnungsfragen der programmatischen Werbung war erst vor wenigen Wochen durch einen Vergleich beigelegt worden. Die Kundenbindungsrate von Trade Desk lag im zweiten Quartal 2026 weiterhin über 95 Prozent. Als strukturelle Belastung gilt der wachsende Konkurrenzdruck durch Retail-Media-Netzwerke wie Walmart Connect, die Werbetreibenden direkten Zugang zu Kaufdaten und Rendite-Messung bieten.

Weitere Analystenreaktionen auf die Quartalszahlen und die gesenkte Prognose dürften in den kommenden Tagen folgen und den Konsens neu justieren. Ob der Führungsumbau die operative Ausrichtung tatsächlich stabilisiert, wird sich frühestens im Bericht zum dritten Quartal 2026 zeigen.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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