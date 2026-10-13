DAX 25.451 +0,7%ESt50 6.224 +0,4%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,16 +1,3%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.605 +1,9%Euro 1,1182 +0,2%Öl 104,9 -1,6%Gold 4.184 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Trade Republic verschärft Preiskampf um Altersvorsorgedepot

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30.59 EUR 0.44 EUR 1.44 %
Charts | News | Analysen
DWS Group GmbH & Co. KGaA
67.05 EUR 0.40 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Broker Trade Republic steigt in den Wettlauf um das günstigste Angebot für das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot ein. Mit einem Gratis-Modell verschärft die Firma den Preiskampf unter Banken, die zuletzt reihenweise Angebote mit niedrigen Gebühren für das Altersvorsorgedepot vorgelegt haben. Damit können Sparer ab 2027 üppige Zulagen vom Staat erhalten, wenn sie fürs Alter in Indexfonds (ETFs), Fonds und Anleihen investieren.

Werbung

Trade Republic verzichtet wie viele Anbieter auf Depot- und Ausführungskosten, verlangt aber obendrein bei mehreren Dutzend ETFs keine laufende Verwaltungsgebühr. Das Modell zum Nulltarif will Trade Republic für verschiedene Modelle des Altersvorsorgedepots anbieten, also für ein fixes Standarddepot und auch für das freie Altersvorsorgedepot, das Anleger selbst gestalten können. Die Fondskosten bei mehr als 50 ETFs entfallen laut den Angaben und werden monatlich reinvestiert.

"Deutschland gehört mit dem neuen Altersvorsorgedepot weltweit zur Spitze bei der geförderten privaten Altersvorsorge", sagte Mitgründer Christian Hecker. "Entscheidend ist jetzt, dass diese Förderung auch wirklich bei den Menschen ankommt und nicht in hohen Gebühren bei Banken und Versicherungen hängenbleibt."

Harte Konkurrenz für etablierte Banken

Das Angebot von Trade Republic dürfte in der Finanzbranche genau beäugt werden. Der Berliner Online-Broker zählt mehr als 10 Millionen Kunden in Europa, davon über fünf Millionen in Deutschland, und verwaltet mehr als 150 Milliarden Euro Kundenvermögen. Damit ist Trade Republic zur harten Konkurrenz für etablierte Banken geworden und hat vielen gerade junge Kunden abgeworben.

Werbung

Staat fördert Altersvorsorge über die Börse

Beim Altersvorsorgedepot fördert der Staat Einzahlungen mit bis zu 540 Euro Zulage pro Jahr, pro Kind gibt es zusätzlich bis zu 300 Euro. Förderfähig sind Einzahlungen zwischen 120 Euro und 1.800 Euro pro Jahr. Die Kapitalerträge werden in der Ansparphase nicht besteuert. Wer einen Riester-Vertrag hat, kann in das neue Fördersystem wechseln und angespartes Guthaben übertragen.

Mit dem Angebot kontert Trade Republic auch einen direkten Wettbewerber, den Neobroker Scalable Capital, der jüngst Eckdaten für ein Selbstentscheider-Depot präsentierte. Wer auf bestimmte Finanzprodukte setzt, bekommt das Altersvorsorgedepot zum Nulltarif. Scalable Capital wirbt zudem mit einem "Renten-Bonus" für einige ETFs, dabei werden die Fondsgebühren reinvestiert. Beim Standarddepot belaufen sich die jährlichen Produktkosten dagegen auf bis zu 0,15 Prozent.

Banken unterbieten sich

In der Finanzbranche ist ein Wettlauf um das Altersvorsorgedepot entbrannt, immer mehr Banken locken mit niedrigen Gebühren. Die Deutsche Bank etwa bietet ein von der Fondstochter DWS (DWS Group GmbHCo) entwickeltes Standarddepot an, bei dem die jährlichen Kosten in den ersten zwei Jahren 0,1 Prozent betragen sollen und danach 0,28 Prozent. Die Deutsche Bank plant zudem ein Vorsorgedepot mit Beratung, für das pro Jahr ein Entgelt von 0,99 Prozent erhoben wird. Und die Dekabank, die die Sparkassen mit Produkten versorgt, veranschlagt für ihr Standarddepot 0,1 Prozent Gebühren pro Jahr.

Werbung

Laut einer Studie der DWPBank planen mehr als 90 Prozent der befragten 88 Institute ein Altersvorsorgedepot - trotz des enormen Preiskampfes. Kundenbindung und die Möglichkeit, mit einmal gewonnen Kunden weitere Geschäfte zu machen, aber wögen schwerer als Wirtschaftlichkeit./als/DP/stk

Aktuelle Deutsche Bank Aktie News

Werbung

Deutsche Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
06.10.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.