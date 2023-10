Trader 2023 Spielbericht Tag 24: Warten auf den Arbeitsmarktbericht

Die Aktienmärkte bewegten sich am Donnerstag lustlos seitwärts und versuchen sich derzeit im Dunstkreis mittelfristig bedeutsamer Unterstützungen zu stabilisieren. Die Akteure warten auf mögliche Impulse vom offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für September, die am Freitag um 14.30 Uhr auf der Agenda stehen.

Diese sogenannten Non Farm Payrolls beziehungsweise kurz NFPs gelten mit Blick auf die möglichen Auswirkungen auf alle Assetklassen als die wichtigste konjunkturelle Veröffentlichung weltweit.

Jeweils am ersten Freitag eines Monats blicken die Trader gespannt auf ihre Bildschirme und lassen sich überraschen, wie erratisch die Kurse auf den Datenkranz, bestehend vor allem aus der Zahl der neugeschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft und der separat per Telefonumfrage erhobenen Arbeitslosenquote reagieren. Erfahrene Trader halten sich meist unmittelbar vor der Veröffentlichung mit Neuengagements zurück und warten einige Minuten ab, bis sich die häufig zu beobachtende Volatilität mit nicht selten zu beobachtenden Ausschlägen in beide Richtungen gelegt hat.

Da derzeit die Anleihemärkte, der US-Dollar und die Aktienmärkte nach zuletzt starken Trends Anzeichen einer möglicherweise anstehenden deutlicheren Gegenbewegung zeigen, könnte die Reaktion auf die NFPs Aufschluss darüber geben, ob dies tatsächlich geschehen wird oder sich der vorausgegangene Trend zunächst weiter ausdehnt. Der Dollar-Index beispielsweise könnte, falls es heute nicht zu einer deutlicheren Abwertung des Greenback kommt, die zwölfte Woche in Folge zulegen. Dies wäre die längste Gewinnserie in seiner Geschichte.

Im Börsenspiel konnte "Andilync" gestern davon profitieren, dass er stark in einem Basiswert engagiert ist, der sich der gestrigen abwartenden Haltung in vielen anderen Basiswerten entziehen konnte. Die Ölpreise setzten ihren dynamischen Abschwung fort. Für WTI-Öl ging es um über 2 Prozent abwärts auf 82,43 USD. Der BEST Turbo Put (WKN: SW1K85) auf diese Ölsorte, den "Andilync" in seinem Depot hat, weist mittlerweile ein Plus von rund 1.033 Prozent auf. Für den Teilnehmer bedeutete dies die Übernahme der Führungsposition in der Gesamtrangliste mit einem Depotstand von 413.132 EUR.

Der ehemals Führende "zenturio" muss sich derzeit mit dem zweiten Platz (Depotstand: 384.675 EUR) begnügen. Ihm machte es zu schaffen, dass sich der Goldpreis stabilisieren konnte. Der Spieler hält weiterhin an seiner Short-Position im Edelmetall in Gestalt des Turbo Put mit der WKN SW0YLM fest. Weiterhin den dritten Rang inne hält "Pahom" mit derzeit 350.685 EUR Depotwert. Der Teilnehmer übt sich was Transaktionen angeht bereits seit Montag in Untätigkeit.

Mit Blick auf die Wochenrangliste gab es keine personellen Veränderungen auf den beiden vordersten Plätzen. Doch reduzierte sich der Vorsprung von "Mikelmann" (Performance: 297,11%) auf den zweitplatzierten "Ralf.R.15" (Performance: 253,09%) sehr deutlich. Beide Teilnehmer blieben inaktiv und setzen somit darauf, dass sich ihre bestehenden Positionen weiter in die gewünschte Richtung entwickeln. Wir sind gespannt, ob dem Erstplatzierten angesichts der rasanten Aufholjagd von "Ralf.R.15" der sicher geglaubte Sieg so kurz vor der Zielgeraden noch entrissen wird.

Gesamtrangliste

Rangliste Woche 5