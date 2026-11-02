Aktivität zahlt sich aus

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt geriet am letzten Spieltag des Trader 2026 im Sog des weltweiten Technologie-Ausverkaufs unter Druck, wobei der DAX um 0,85 Prozent auf 25.818 Punkte fiel, nachdem die Quartalszahlen von Amazon und Intel neue Zweifel an den hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausgelöst hatten.

Diese Sorgen trafen die Wall Street noch stärker, wo der S&P 500 um 1,82 Prozent auf 7.580 Punkte absackte, während Intel nach enttäuschenden Zahlen fast 29 Prozent verlor und auch andere Halbleiterwerte massiv unter Verkaufsdruck standen. Die zunehmende Risikoaversion trieb Anleger in Staatsanleihen, wodurch die Rendite zehnjähriger US-Treasuries um knapp 6 Basispunkte auf 4,93 Prozent sank und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf rund 3,32 Prozent zurückging. Gold konnte von der Flucht in sichere Anlagen dagegen nicht profitieren und brach um 3,5 Prozent auf 3.881 USD ein, wobei Marktbeobachter auf Zwangsverkäufe und Margin Calls im Zuge der kräftigen Aktienmarktkorrektur verwiesen. Zusätzlicher Gegenwind für das Edelmetall kam von der Erwartung länger hoher US-Zinsen und der weiterhin schwachen physischen Nachfrage in Asien. Brent-Öl sprang dagegen um 2,4 Prozent auf 117,64 USD je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit Ende April, nachdem ein Angriff auf einen Tanker in der Straße von Hormus die Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Iran-Konflikts und neuen Angebotsausfällen verschärft hatte.

Den letzten Wochensieg und die damit verbundenen, von der Börse Stuttgart gesponserten 2.222 EUR sicherte sich „Zelda“ mit beeindruckenden 937 Prozent Wochenperformance. Der Spieler hatte seit dem Wochenstart das Rennen klar dominiert und blieb auch am letzten Handelstag mit mehreren Dutzend Transaktionen sehr aktiv. Vermutlich mit Blick auf seinen großen Vorsprung zum Verfolgerfeld wagte er am Berichtstag auch riskantere Spekulationen und verbuchte dabei sogar einen Knock-out mit dem taggleich emittierten Classic Put-Optionsschein FB0EDD auf den Goldpreis, obwohl das Edelmetall bekanntlich insgesamt deutlich südwärts tendierte. Doch gelang es „Zelda“ per Saldo dennoch, vor allem dank deutlicher Gewinne beim Classic Turbo-Put-Optionsschein FB0EDE auf Gold sowie beim BEST Turbo-Put-Optionsschein FB0PJR auf den Dow Jones Industrial FB0PJR, ein weiteres Tagesplus zu erzielen.

Der Gesamtsieger wird in Kürze veröffentlicht.