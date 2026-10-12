CosmicKey macht das Rennen

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt erholte sich am Freitag von den deutlichen Vortagesverlusten, wobei der DAX um 1,13 Prozent auf 25.087 Punkte zulegte und von der zwischenzeitlichen Entspannung bei Ölpreisen und Anleiherenditen profitierte, während der Kurseinbruch der Deutschen Telekom nach dem Frequenzkauf von SpaceX die Gewinne begrenzte.

An der Wall Street setzte sich die freundliche Tendenz fort. Der S&P 500 gewann 0,59 Prozent auf 7.812 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg zwar um knapp 3 Basispunkte auf 5,26 Prozent, blieb damit aber unter dem am Mittwoch erreichten 24-Jahres-Hoch, wobei die Aussicht auf weiterhin hohe Inflation und mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed den grundlegenden Aufwärtsdruck auf die Renditen aufrechterhielt. Trotz des weiterhin hohen Renditeniveaus blieb die Risikobereitschaft damit vergleichsweise robust, auch wenn die hohen Finanzierungskosten vor allem bei zinssensitiven und hoch bewerteten Wachstumswerten ein Belastungsfaktor blieben. Gold setzte seine Erholung fort und verteuerte sich am Spotmarkt um 1,5 Prozent auf 4.194,36 USD je Feinunze, unterstützt von Schnäppchenkäufen und dem Rückgang der US-Renditen gegenüber ihren Wochenhochs. Brent-Öl stieg nach einem zunächst schwächeren Verlauf um 0,42 Prozent auf 104,72 USD je Barrel, nachdem Hurrikan Isaias zu Produktionsstilllegungen von mehr als 70 Prozent der Rohölförderung im US-Golf von Mexiko geführt hatte. Entspannende Signale aus den Gesprächen zwischen den USA und Iran sowie die angekündigte Wiederaufnahme chinesischer Kraftstoffexporte begrenzten den Ölpreisanstieg allerdings.

Wir gratulieren dem Spieler „CosmicKey“ zum Wochensieg in der fünften Spielwoche des Trader 2026. Er darf sich verdient über die damit verbundenen 2.222 EUR, gesponsert von der Börse Stuttgart, freuen. Nach zahlreichen Trades steigerte er seine Wochenperformance am Berichtstag auf rund 512 Prozent. Seinen am Vortag zu 2,18 EUR gekauften BEST Turbo-Call-Optionsschein auf den Nasdaq 100 FG7UMR konnte er zu 4,12 EUR wieder veräußern. Auf den Plätzen zwei und drei folgte „fredie67“ mit seinen beiden Depots und einer Performance von 304 respektive 275 Prozent.

In der Gesamtrangliste spielten die Top 3 Bäumchen wechsle dich. Dabei musste außergewöhnlicherweise jeder im Spitzentrio Einbußen im Depotwert hinnehmen. Neuer Spitzenreiter war „Rudi63“ mit einem Depotwert von 757.131 EUR. Sein Depotrückgang war mit 2.012 EUR eher homöopathischer Natur. Der zuvor Führende „Endeavor“ rutschte hingegen von zuvor 809.337 EUR auf 702.521 EUR ab. „Shorttrader“ konnte noch 668.214 EUR nach zuvor 763.218 EUR vorweisen. Den nachfolgenden Teilnehmern auf den Plätzen vier bis sieben gelang es derweil ihre Depotwerte weiter nach oben zu befördern, sodass sich das Verfolgerfeld bis auf unmittelbare Rufweite dem Führungstrio angenähert hat. Es bleibt also spannend!

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Rudi63 657,1305 % 757.130,50 € 2 Endeavor 602,5205 % 702.520,50 € 3 Shorttrader 568,2136 % 668.213,60 € 4 TLotte6 552,9002 % 652.900,20 € 5 rudiwid 472,8899 % 572.889,90 € 6 Fred 452,0801 % 552.080,10 € 7 Fixundalle 443,5460 % 543.546,01 € 8 Spieker 431,9120 % 531.912,00 € 9 Kelly 426,6614 % 526.661,42 € 10 Octobercrash 394,7295 % 494.729,50 €