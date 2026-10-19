DAX und S&P 500 gehen getrennte Wege

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt beendete die Woche am Freitag freundlich, wobei der DAX um 0,95 Prozent auf 25.623 Punkte zulegte und von starken Unternehmenszahlen sowie einer breiteren Erholung europäischer Aktien profitierte.

An der Wall Street überwog dagegen die Risikoaversion, sodass der S&P 500 um 1,22 Prozent auf 7.650 Punkte fiel, da Sorgen über die hohe Fremdfinanzierung von KI-Investitionen insbesondere Technologie- und Kommunikationswerte belasteten und der kräftige Ölpreisanstieg zusätzlichen Gegenwind lieferte. Am Rentenmarkt stabilisierte sich die Lage nach der Flucht in sichere Staatsanleihen vom Vortag, wobei die Rendite zehnjähriger US-Treasuries nahezu unverändert bei 5,09 Prozent lag und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen leicht auf 3,42 Prozent stieg. Trotz des weiterhin hohen Renditeniveaus konnte Gold leicht auf 4.167 USD je Feinunze zulegen, unterstützt von einem schwächeren US-Dollar und der anhaltenden Nachfrage nach sicheren Anlagen. Brent-Öl sprang dagegen um 3,7 Prozent auf 109,86 USD je Barrel und erreichte zwischenzeitlich erstmals seit Mai wieder die Marke von 110 USD, nachdem ein Raketenangriff in Richtung des saudischen Ölstandorts Yanbu und verstärkte Angriffe rund um die Straße von Hormus neue Sorgen über Angebotsausfälle ausgelöst hatten. Insgesamt prägte damit ein deutlicher Gegensatz das Marktbild, da europäische Aktien von der Berichtssaison profitierten, während an der Wall Street steigende Energiepreise und wachsende Zweifel an der Finanzierung des KI-Booms die Risikobereitschaft spürbar dämpften.

Wir gratulieren „fredie67“ zum Gewinn des sechsten Wochensiegs im Trader 2026! Der am Vortag noch auf dem sechsten Platz rangierende Teilnehmer konnte am Freitag einen ordentlichen Performancesprung hinlegen; sein Depotwert zog um rund 111.000 EUR auf 366.776 EUR an, was seine Wochenperformance auf rund 332 Prozent katapultierte. Gelungen ist ihm dies mit dem richtigen Riecher für die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie. Sein am Mittwoch zu 0,84 EUR erworbener BEST Turbo-Call-Optionsschein FG76X3 notierte zum Wochenschluss bei 14,31 EUR, was einer Rendite von sagenhaften 1.603 Prozent entsprach. Die Rheinmetall-Aktie stellte am Freitag mit einem Plus von 6,25 Prozent den mit Abstand besten DAX-Performer und hatte auch auf Wochensicht (+16,09 %) die Nase vorn.

Mit Blick auf die Gesamtrangliste waren bei den Depotwerten der Top-Spieler nur sehr geringe Veränderungen zu beobachten. An der Reihenfolge der Platzierungen hat sich gegenüber dem Vortag nichts geändert. Nach wie vor führte „Rudi63“ die Tabelle mit 814.635 EUR an, gefolgt von „TLotte6“ mit 782.240 EUR und „Endeavor“ mit 667.865 EUR. Interessanterweise handelte „Rudi63“ die Rheinmetall-Aktie am Freitag mit Turbo-Optionsscheinen sehr aktiv von der Short-Seite und konnte dabei sogar einige Male einen Gewinn erzielen. Per saldo war das Unterfangen, sich gegen den starken Trend zu stellen, jedoch ein Verlustgeschäft. Mit der Long-Seite hätte er möglicherweise einen entscheidenden Schritt in Richtung Gesamtsieg tun können. So bleibt das Rennen weiter spannend.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Rudi63 714,6346 % 814.634,65 € 2 TLotte6 682,2399 % 782.239,90 € 3 Endeavor 567,8645 % 667.864,50 € 4 Leni1 519,7441 % 619.744,09 € 5 Venoli 497,2363 % 597.236,30 € 6 Spieker 476,3120 % 576.312,00 € 7 rudiwid 472,8899 % 572.889,90 € 8 Showstopper 446,5427 % 546.542,70 € 9 Kelly 438,3896 % 538.389,60 € 10 Bonda 436,9888 % 536.988,80 €