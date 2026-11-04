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Trader 2026

Gold-Crash sorgt für spektakuläres Finale

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Gold-Crash sorgt für spektakuläres Finale

Das Börsenspiel Trader 2026 endete mit einer dramatischen Wende am letzten Handelstag. Der lange Zeit führende „Rudi63“ musste seine Spitzenposition noch abgeben, während sich „Bonda“ mit einer erfolgreichen Short-Position auf Gold und begünstigt durch den starken Einbruch des Goldpreises von Rang vier auf Platz eins katapultierte.

Mit nur neun Transaktionen über die gesamten acht Spielwochen hinweg setzte der spätere Sieger auf Geduld statt Aktivität. Seine entscheidende Position war der BEST Turbo-Put-Optionsschein auf Gold (WKN: FG6T0Q), den er bereits Anfang September aufgebaut hatte. Der Trade erzielte letztlich eine Rendite von rund 6.375 Prozent. Allein am letzten Spieltag legte sein Depot um rund 263.000 EUR auf 1.061.589 EUR zu. Dafür erhält „Bonda“ den Hauptpreis, einen Range Rover Evoque im Wert von rund 65.000 EUR.

In der Teamwertung setzte sich die Spielgruppe „Andia“ mit einer durchschnittlichen Performance von 142,54 Prozent durch und gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 5.000 EUR. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte unter anderem „rudiwid“ mit einer Performance von 401,69 Prozent.

Die Auszeichnung für die höchste Tagesperformance geht an „ChuckNorris“. Am 23. Oktober 2026 erzielte er eine Tagesperformance von 276,67 Prozent. Dazu trugen unter anderem erfolgreiche Intraday-Trades mit dem BEST Turbo-Optionsschein auf Micron Technology (WKN: FB0NGG) mit einer Rendite von 443 Prozent sowie mit dem BEST Turbo-Optionsschein auf Silber (WKN: FC2JWT) mit einem Gewinn von rund 66 Prozent bei. Als Sonderpreis gewinnt er einen Samsung Smart TV.

Finale Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert
1 Bonda 961,5888 % 1.061.588,80 €
2 Spieker 865,5081 % 965.508,10 €
3 Nobody21 851,0149 % 951.014,90 €
4 Rudi63 820,6802 % 920.680,25 €
5 drahreg111 775,0990 % 875.098,98 €
6 Eurofighter 737,6546 % 837.654,64 €
7 Börsenspiel 654,0566 % 754.056,60 €
8 Venoli 610,8103 % 710.810,30 €
9 Mr.Gee 609,7583 % 709.758,30 €
10 Maik 579,2590 % 679.259,00 €

Rangliste Spielwoche 8 Trader Perf. Depotwert
1 Zelda 936,6521 % 172.334,09 €
2 freddy_344 281,2554 % 381.255,40 €
3 Leonardof_M 277,7961 % 377.796,10 €
4 Pokerface1 241,2483 % 341.248,30 €
5 biwqlh 179,5304 % 203.918,30 €
6 cemoli 179,2827 % 279.282,70 €
7 Turbo2026 178,0116 % 12.787,81 €
8 Guru26 151,5963 % 72.604,40 €
9 Lupo5 150,7704 % 143.289,20 €
10 Postmann 138,3958 % 226.844,74 €

Wir bedanken uns bei allen Partnern und Lesern des Spielberichtes.

Bildquellen: Societe Generale, Societe Generale

Information

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