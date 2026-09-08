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Trader 2026

Handelstag 1 im Börsenspiel: NVIDIA und Gold bei den Tradern beliebt

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Handelstag 1 im Börsenspiel: NVIDIA und Gold bei den Tradern beliebt

Das Börsenspiel Trader 2026 ist gestartet! Mehr als 20.000 Teilnehmer wetteifern bei der 24. Ausgabe des alljährlichen Börsenspiels um die zahlreichen Gewinne und nutzen die Gelegenheit, ihre Börsenstrategien risikolos auf die Probe zu stellen.

Mit 68.928 Transaktionen zeigten sich die Akteure am ersten Spieltag aktiver als im vergangenen Jahr. 1.702 Transaktionen und 24 Millionen EUR Umsatz entfielen auf die Aktie von NVIDIA, womit das Papier ungeachtet des gestrigen Feiertages in den USA den Spitzenplatz belegte. Mit Micron Technology, Siemens Energy und Infineon waren weitere KI-Profiteure ebenfalls auf den Einkaufslisten stark vertreten. Der Spitzenreiter des vergangenen Jahres, Rheinmetall, schaffte es auf den zweiten Platz bei den Aktienumsätzen. Bei den Zertifikaten erfreute sich Gold als Basiswert großer Beliebtheit, auch wenn sich die Kursschwankungen am Berichtstag in engen Grenzen hielten und es hier zur Ausformung eines sogenannten Inside Days kam. Die zehn meistgehandelten Turbo-Optionsscheine bezogen sich allesamt auf das Edelmetall.

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Besonders geschickt handelte die Teilnehmerin „kater1498“ den Goldpreis, was ihr am Ende des ersten Spieltages eine Performance von stattlichen 67,99 Prozent und damit den ersten Platz in der Spielerwertung einbrachte. Den Grundstein legte sie mit dem BEST Turbo-Call-Optionsschein (FG6QYT), den sie für 0,83 EUR erwarb und rund zwei Stunden später für 3,83 EUR veräußerte. Mit dem Schein (FG6SGH) setzte sie anschließend ebenfalls erfolgreich auf wieder fallende Kurse und konnte hier innerhalb weniger als einer Stunde ihren Einsatz verdoppeln. Zu guter Letzt schlug sie sich mit dem Call (FG6QYU) wieder auf die Long-Seite und bewies damit ein drittes Mal ein goldenes Händchen. Aktuell spekuliert sie wieder hochgehebelt auf steigende Goldkurse mit dem BEST Turbo-Call-Optionsschein (FG6SHT). Mal sehen, ob die Gewinnserie anhält. Mit 61,00 Prozent Performance belegte der Teilnehmer „BierBierBier“ den zweiten Rang, gefolgt von „Nicole“ mit 56,34 Prozent.

Gesamtrangliste:

Rang Trader Performance Depotwert
1 kater1498 67,9866 % 167.986,60 €
2 BierBierBier 61,0049 % 161.004,90 €
3 Nicole 56,3383 % 156.338,30 €
4 andi111 52,4622 % 152.462,20 €
5 Highrisk 50,7925 % 150.792,50 €
6 Hasardeur 50,1922 % 150.192,20 €
7 Tadschiktrader 48,9748 % 148.974,80 €
8 Wiesel 48,2166 % 148.216,60 €
9 Frank.Ducati 48,0963 % 148.096,30 €
10 DB2711 47,7791 % 147.779,10 €

Bildquellen: Societe Generale

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