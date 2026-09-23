Handelstag 12 im Börsenspiel

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt trat am Dienstag weitgehend auf der Stelle. Der DAX schloss mit einem marginalen Plus von 0,02 Prozent bei 25.579 Punkten, wobei Technologiewerte von der anhaltenden KI-Fantasie profitierten. An der Wall Street setzte sich die Stärke der Halbleiterwerte fort, während der S&P 500 mit 7.765 Punkten nahezu unverändert aus dem Handel ging.

Micron und weitere KI-Titel legten kräftig zu, während Finanzwerte unter Druck standen. Für Rückenwind sorgte der erneute Rückgang der Ölpreise, nachdem sich die Aussichten für die Rohölversorgung im Nahen Osten durch die Wiederinbetriebnahme der saudischen Ost-West-Pipeline und Signale aus Iran zur möglichen Wiederöffnung der Straße von Hormus verbessert hatten. Brent-Öl verbilligte sich um rund 2 Prozent auf 98,30 USD je Barrel und rutschte damit wieder unter die Marke von 100 USD. Gold gab dagegen leicht nach und notierte am Spotmarkt zuletzt 0,2 Prozent tiefer bei 4.336 USD je Feinunze, belastet von der Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank und einem festeren Dollar. Insgesamt blieb die Risikostimmung freundlich, zugleich begrenzten die Aussicht auf länger hohe Leitzinsen und die weiterhin erhöhte geopolitische Unsicherheit die Aufwärtsdynamik an den breiten Aktienmärkten.

Beim Trader 2026 konnte das weiterhin recht aktiv tradende Spitzentrio die Schwelle von 500.000 EUR Depotwert überqueren und sich etwas vom restlichen Teilnehmerfeld absetzen. An der Reihenfolge der drei hat sich dabei gegenüber dem Vortag nichts verändert. „HeißeSchokolade“ führte die Gesamtrangliste mit 540.765 EUR an, gefolgt von „ChuckNorris“ mit 504.274 EUR und „Relief“ mit 503.482 EUR. Ab dem Spieler „Rudi63“ auf dem vierten Rang mit 429.274 EUR drängt sich das Verfolgerfeld dann in wesentlich engeren Abständen. Die deutliche Steigerung ihres Depotvolumens um rund 55.000 EUR gegenüber dem Vortag hatte die Spitzenreiterin „HeißeSchokolade“ mehreren erfolgreichen Trades in BEST Turbo-Optionsscheinen zu verdanken. Sie blieb dabei ihrem bisherigen Modus Operandi treu und handelte den Goldpreis mit einer Haltedauer von jeweils nur wenigen Minuten in beide Richtungen mit den Scheinen (FG7GG3), (FG67P1) und (FG7GG0).

Im Rennen um die beste Wochenperformance übernahm der am Vortag noch Zweitplatzierte „Triple2027“ die Führung mit rund 196 Prozent. Der Teilnehmer agierte bislang aktiv vor allem in den Basiswerten Brent-Öl, Rheinmetall und Allianz und nutzte dabei hochgehebelte BEST Turbo-Optionsscheine. Die Haltedauer seiner Positionen variierte zwischen mehreren Minuten bis einigen Stunden. Auf den Plätzen zwei und drei rangierten „Turboxxl“ und „TraderShark“ mit rund 182 Prozent beziehungsweise 161 Prozent. Der Spitzenreiter vom Montag, „Hebelino“, konnte zwar sein Depot ebenfalls ordentlich weiter nach vorne bringen, doch reichten die 138 Prozent Performance lediglich für den fünften Rang.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 HeißeSchokolade 440,7648 % 540.764,83 € 2 ChuckNorris 404,2736 % 504.273,55 € 3 Relief 403,4821 % 503.482,10 € 4 Rudi63 329,2743 % 429.274,30 € 5 Gambler99 325,7042 % 425.704,20 € 6 TLotte6 322,5026 % 422.502,60 € 7 janschi 290,0154 % 390.015,40 € 8 Tenbagger 278,8244 % 378.824,40 € 9 Fred 277,1303 % 377.130,30 € 10 Spartopf 261,6645 % 361.664,50 €