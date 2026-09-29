Handelstag 16 im Börsenspiel: Goldpreis verletzt eine wichtige Unterstützung

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt startete verhalten in die vierte Spielwoche, wobei der DAX um 0,13 Prozent auf 25.374 Punkte nachgab, da höhere Ölpreise und weiter steigende Anleiherenditen die Risikobereitschaft dämpften.

Der deutsche Aktienmarkt startete verhalten in die vierte Spielwoche, wobei der DAX um 0,13 Prozent auf 25.374 Punkte nachgab, da höhere Ölpreise und weiter steigende Anleiherenditen die Risikobereitschaft dämpften. Diese Belastungsfaktoren wirkten sich auch an der Wall Street aus, wo der S&P 500 um 0,77 Prozent auf 7.684 Punkte fiel, nachdem sich zugleich die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Fed- Zinserhöhung bereits im Oktober auf rund 70 Prozent erhöht hatte. Entsprechend setzte sich der Renditeanstieg fort: Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten rund 7 Basispunkte höher bei 5,25 Prozent und erreichten zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Juni 2007, während die zehnjährige Bund-Rendite mit rund 3,64 Prozent auf den höchsten Stand seit 2009 kletterte. Der erneute Anstieg der Ölpreise verschärfte dabei die Inflationssorgen zusätzlich und erhöhte den Druck auf zinssensitive Anlageklassen, was auch Gold belastete: Das Edelmetall verbilligte sich am Spotmarkt um 3,6 Prozent auf 4.132 USD je Feinunze. Charttechnisch trübte sich die Ausgangslage damit weiter ein, da die Notierung unter das Ausbruchsniveau der am 5. August abgeschlossenen mehrwöchigen Bodenbildung bei 4.203 USD rutschte. Brent-Öl verteuerte sich nach der Ablehnung eines iranischen Friedensvorschlags durch US-Präsident Donald Trump zunächst kräftig, gab wegen neuer Hoffnungen auf von Katar vermittelte Gespräche jedoch einen Großteil der Gewinne wieder ab und schloss nur noch 0,9 Prozent höher bei 105,28 USD je Barrel.

Beim Rennen um den Gesamtsieg blieb „HeißeSchokolade“ mit einer auf 662.640 EUR ordentlich gestiegenen Depotgröße zwar auf dem Spitzenplatz, doch ausruhen kann sie sich nicht. Denn „Spieker“ startete eine respektable Aufholjagd und schob sich vom sechzehnten auf den zweiten Platz nach vorne. Mit einem Depotwert von 653.512 EUR schrumpfte der Vorsprung der Führenden auf das Verfolgerfeld in nur einem Tag beträchtlich dahin. „Bonda“ folgt ebenfalls nach einem sehr großen Sprung nach vorne auf dem dritten Platz mit 614.189 EUR. Mittlerweile haben bereits 13 Teilnehmer die Schwelle von 500.000 EUR überschritten. Sowohl „Spieker“ als auch „Bonda“ lassen es mit Blick auf die Handelsaktivität im Gegensatz zu „HeißeSchokolade“ eher gemächlich angehen. Während es die Führende bereits auf stattliche 607 Trades bringt, verzeichnen die beiden unmittelbaren Verfolger lediglich 21 respektive 9 Trades. „Spieker“ hat seine Performance vor allem zwei Trades auf den Goldpreis zu verdanken. Der Teilnehmer hatte am 17. September mit einem Daytrade auf steigende Notierungen mit dem BEST Turbo-Call-Optionsschein (FG69DC) einen Gewinn von rund 104.200 EUR einstreichen können und reitet seit dem 18. September die Abwärtswelle im gelben Metall mit dem BEST Turbo-Put-Optionsschein (FG6XB3). Rund 2.500 Prozent Rendite brachte ihm diese Spekulation bislang ein. Auch „Bonda“ setzte erfolgreich auf einen fallenden Goldpreis mit dem am 9. September erworbenen BEST Turbo-Put-Optionsschein (FG6T0Q), der ihm bislang rund 3.300 Prozent Rendite bescherte. Wie Spieker hält „Bonda“ an seinem Schein fest und hofft auf weiter sinkende Kurse im Edelmetall.

Den Spitzenplatz im Wettbewerb um den Wochensieg belegte am ersten Tag der Spieler „knockout-trader“ mit einer Performance von 253 Prozent, gefolgt von „Lennie“ mit 229 Prozent und „Disoco“ mit 222 Prozent. Der Führende hatte sich am vergangenen Freitag den BEST Turbo-Put-Optionsschein (FG7H9H) ins Depot gelegt und konnte mit diesem Produkt dank des Kursrutsches im Basiswert Gold am Berichtstag eine Rendite von rund 3.300 Prozent erzielen.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 HeißeSchokolade 562,6402 % 662.640,23 € 2 Spieker 553,5120 % 653.512,00 € 3 Bonda 514,1888 % 614.188,80 € 4 drahreg111 497,9883 % 597.988,30 € 5 Richard 490,9932 % 590.993,20 € 6 Börsenspiel 477,5961 % 577.596,10 € 7 Endeavor 472,5208 % 572.520,80 € 8 Goldfinger5 460,1961 % 560.196,10 € 9 Richard 454,7637 % 554.763,70 € 10 Nobody2107 439,1027 % 539.102,70 €