Handelstag 2 im Börsenspiel: Karten neu gemischt

Trader 2026

Nach dem verlängerten Wochenende meldete sich die Wall Street am Dienstag mit einer schwachen Tendenz zurück, was mit Blick auf die saisonale Statistik nicht überraschend war.

Seit dem Jahr 2000 konnte der S&P 500 am Tag nach dem US-Feiertag Labor Day nur in 34,6 Prozent der Fälle Zugewinne verbuchen. Auf der Stimmung lasteten die verschärfte Lage im Nahen Osten und die damit verbundenen Inflations- und Zinssorgen. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI sprang um 2,35 Prozent auf 93,63 USD. Der für die Weltwirtschaft so wichtige Rohstoff hat sich damit seit Jahresbeginn bereits um 64 Prozent verteuert. Die Anleger warten derzeit gespannt auf die US-Daten zu den Erzeugerpreisen (Donnerstag) sowie den Verbraucherpreisen (Freitag), die eine Vorentscheidung darüber liefern könnten, ob die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche zur Inflationsbekämpfung an der Zinsschraube drehen wird. Derzeit preisen die Fed-Funds-Futures eine Wahrscheinlichkeit von 60,4 Prozent für eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte ein.

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Nach dem zweiten Spieltag des Trader 2026 ergab sich ein kompletter Austausch bei den vordersten Plätzen im Ranking. Die neue Nummer 1 wurde „Wiesel“, der tags zuvor noch auf dem achten Rang gelegen hatte. Die ehemalige Spitzenreiterin „kater1498“ fiel auf Rang 33 zurück. Die ehemaligen Nummern 2 und 3 rutschten sogar noch deutlicher ab. Da „Wiesel“ jedoch heute von seiner Möglichkeit, das Depot zurückzusetzen, Gebrauch gemacht hat, dürfte es bereits heute Abend einen neuen Spitzenreiter geben. Der Teilnehmer hatte seine gestrige Führungsrolle vor allem der Spekulation auf die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie zu verdanken. Er konnte den am Montag zu 0,76 EUR erworbenen BEST Turbo-Put-Optionsschein (FG6YCE) nach etwas mehr als einer Stunde zu 3,00 EUR wieder veräußern. Der ebenfalls am Montag zu 1,01 EUR gekaufte BEST Turbo-Call-Optionsschein (FG5K76) notierte gestern Abend noch deutlich über 4 EUR, womit sich Wiesel mit rund 99 Prozent Rendite den Spitzenplatz in der Gesamtperformance sicherte. Der Schein wurde jedoch heute früh ausgeknockt, da die Rheinmetall-Aktie schwach in den Handel startete. Auf den Plätzen zwei und drei konnten sich am Berichtstag „ValTheGreat“ und „Asta79“ mit 96,6 Prozent beziehungsweise 88,7 Prozent Gesamtperformance etablieren. Beide Teilnehmer konnten damit einen großen Sprung im Performance-Tableau nach oben machen.

Gesamtrangliste: