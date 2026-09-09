DAX 25.667 -1,3%ESt50 6.316 -1,5%MSCI World 4.966 -0,6%Top 10 Crypto 10,34 +1,6%Nas 26.421 -0,3%Bitcoin 68.334 +1,3%Euro 1,1648 +0,2%Öl 100,6 +2,7%Gold 4.413 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Trader 2026

Handelstag 2 im Börsenspiel: Karten neu gemischt

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Handelstag 2 im Börsenspiel: Karten neu gemischt

Nach dem verlängerten Wochenende meldete sich die Wall Street am Dienstag mit einer schwachen Tendenz zurück, was mit Blick auf die saisonale Statistik nicht überraschend war.

Finanzen.net bei Google bevorzugen

Seit dem Jahr 2000 konnte der S&P 500 am Tag nach dem US-Feiertag Labor Day nur in 34,6 Prozent der Fälle Zugewinne verbuchen. Auf der Stimmung lasteten die verschärfte Lage im Nahen Osten und die damit verbundenen Inflations- und Zinssorgen. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI sprang um 2,35 Prozent auf 93,63 USD. Der für die Weltwirtschaft so wichtige Rohstoff hat sich damit seit Jahresbeginn bereits um 64 Prozent verteuert. Die Anleger warten derzeit gespannt auf die US-Daten zu den Erzeugerpreisen (Donnerstag) sowie den Verbraucherpreisen (Freitag), die eine Vorentscheidung darüber liefern könnten, ob die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche zur Inflationsbekämpfung an der Zinsschraube drehen wird. Derzeit preisen die Fed-Funds-Futures eine Wahrscheinlichkeit von 60,4 Prozent für eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte ein.

Werbung

Nach dem zweiten Spieltag des Trader 2026 ergab sich ein kompletter Austausch bei den vordersten Plätzen im Ranking. Die neue Nummer 1 wurde „Wiesel“, der tags zuvor noch auf dem achten Rang gelegen hatte. Die ehemalige Spitzenreiterin „kater1498“ fiel auf Rang 33 zurück. Die ehemaligen Nummern 2 und 3 rutschten sogar noch deutlicher ab. Da „Wiesel“ jedoch heute von seiner Möglichkeit, das Depot zurückzusetzen, Gebrauch gemacht hat, dürfte es bereits heute Abend einen neuen Spitzenreiter geben. Der Teilnehmer hatte seine gestrige Führungsrolle vor allem der Spekulation auf die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie zu verdanken. Er konnte den am Montag zu 0,76 EUR erworbenen BEST Turbo-Put-Optionsschein (FG6YCE) nach etwas mehr als einer Stunde zu 3,00 EUR wieder veräußern. Der ebenfalls am Montag zu 1,01 EUR gekaufte BEST Turbo-Call-Optionsschein (FG5K76) notierte gestern Abend noch deutlich über 4 EUR, womit sich Wiesel mit rund 99 Prozent Rendite den Spitzenplatz in der Gesamtperformance sicherte. Der Schein wurde jedoch heute früh ausgeknockt, da die Rheinmetall-Aktie schwach in den Handel startete. Auf den Plätzen zwei und drei konnten sich am Berichtstag „ValTheGreat“ und „Asta79“ mit 96,6 Prozent beziehungsweise 88,7 Prozent Gesamtperformance etablieren. Beide Teilnehmer konnten damit einen großen Sprung im Performance-Tableau nach oben machen.

Gesamtrangliste:

Rangliste Trader Perf. Depotwert
1 Wiesel 99,1220 % 199.122,00 €
2 ValTheGreat 96,5888 % 196.588,80 €
3 Asta79 88,7161 % 188.716,08 €
4 Eismann 84,5968 % 184.596,80 €
5 Cyan 84,3861 % 184.386,10 €
6 HanniMcPfanni 81,4730 % 181.473,00 €
7 GiddyUp 79,5080 % 179.507,98 €
8 Tinka 77,7626 % 177.762,60 €
9 Lenny 76,9164 % 176.916,40 €
10 ccar 75,3727 % 175.372,70 €

Bildquellen: Societe Generale

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.