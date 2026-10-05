Handelstag 20 im Börsenspiel: „Torpedo1“ überholt auf der Zielgeraden

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt erholte sich am Freitag kräftig von den Vortagesverlusten, wobei der DAX um 1,17 Prozent auf 25.231 zulegte und neben rückläufigen europäischen Anleiherenditen vor allem von den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten profitierte.

In den USA entstanden im September außerhalb der Landwirtschaft lediglich 29.000 neue Stellen nach erwarteten 90.000, zugleich stieg die Arbeitslosenquote von 4,1 auf 4,2 Prozent und das Lohnwachstum schwächte sich auf 3,0 Prozent ab, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Fed- Zinserhöhung im Oktober deutlich sank. Diese Aussicht stützte auch die Wall Street, wo der S&P 500 um 0,73 Prozent auf 7.723 anzog, obwohl sich die anfängliche Entspannung am Rentenmarkt im Tagesverlauf wieder umkehrte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel unmittelbar nach dem Arbeitsmarktbericht zunächst zurück, stieg anschließend jedoch um knapp 5 Basispunkte auf 5,28 Prozent, da die Daten nicht schwach genug erschienen, um weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten vollständig auszuschließen. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten dagegen rund 6 Basispunkte niedriger bei 3,45 Prozent. Das erneut steigende US-Renditeniveau setzte Gold nach anfänglichen Gewinnen unter Druck, sodass das Edelmetall am Spotmarkt um rund 0,9 Prozent auf 4.140 USD nachgab. Brent-Öl schloss mit 102,25 USD je Barrel nahezu unverändert, nachdem die von europäischen Staaten geplante Freigabe strategischer Diesel- und Rohölreserven den weiterhin bestehenden geopolitischen Risikoaufschlag und die angespannte Versorgungslage weitgehend ausglich. Insgesamt verbesserten die schwachen US-Arbeitsmarktdaten zwar die Stimmung an den Aktienmärkten, der erneute Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen machte jedoch deutlich, dass die Sorge vor länger hohen Zinsen nicht vollständig verschwunden ist.

Beim Rennen um den vierten Wochensieg im Trader 2026 gelang dem am Donnerstag noch drittplatzierten Teilnehmer „Torpedo1“ ein Endspurt auf den Spitzenplatz und damit die Sicherung des mit 2.222 EUR dotierten Wochensieges gesponsert von der Börse Stuttgart. Wir gratulieren für den verdienten Sieg! Der Spieler konnte am Berichtstag seinen Depotwert auf 98.496 EUR mehr als verdoppeln und endete mit einer Wochenperformance von stattlichen 642 Prozent. Zu verdanken hatte er diesen Sprung nach oben der erfolgreichen Spekulation auf steigende Goldkurse mit dem BEST Turbo-Call-Optionsschein (FG7PE8). Innerhalb von wenigen Minuten erzielte er aufgrund einer deutlich positiven Reaktion auf die US-Arbeitsmarktdaten mit diesem Schein eine Rendite von rund 457 Prozent. Den Gewinn unmittelbar einzustreichen erwies sich als richtige Entscheidung. Der Goldpreis konnte seine Gewinne nicht halten, drehte kurze Zeit später ins Minus und der Optionsschein wurde rund 2 Stunden später ausgeknocked.

Mit Blick auf die Gesamtrangliste blieben die Top 3 von der Reihenfolge unverändert. „HeißeSchokolade“ rangierte auf dem Spitzenplatz mit 885.900 EUR Depotwert, was eine Steigerung um rund 121.000 EUR gegenüber dem Vortag bedeutete. Die Teilnehmerin spielte den Goldpreis mit einer Vielzahl von Trades auf der Long-Seite mit den BEST Turbo-Call-Optionsscheinen (FG7PE8) und (FG7PDZ), was sich per saldo als sehr lukratives Unterfangen entpuppte. Auch die beiden Verfolger „Shorttrader“ und „Endeavor“ konnten ihre Depotstände deutlich nach oben befördern mit 802.834 EUR beziehungsweise 789.524 EUR.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 HeißeSchokolade 785,9001 % 885.900,12 € 2 Shorttrader 702,8342 % 802.834,20 € 3 Endeavor 689,5244 % 789.524,40 € 4 Spieker 517,5120 % 617.512,00 € 5 Leni1 505,0045 % 605.004,46 € 6 Rudi63 485,8437 % 585.843,70 € 7 Stahlbursche 480,8673 % 580.867,30 € 8 Bonda 477,5888 % 577.588,80 € 9 Maik 465,0234 % 565.023,40 € 10 drahreg111 462,9128 % 562.912,80 €