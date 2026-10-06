Handelstag 21 im Börsenspiel: DAX startet verhalten in die neue Woche

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt startete verhalten in die neue Woche, wobei der DAX nach einem schwankungsarmen Handel um 0,09 Prozent auf 25.254 zulegte und damit deutlich hinter der freundlicheren Entwicklung an den übrigen europäischen Börsen zurückblieb.

An der Wall Street sorgten dagegen die nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht deutlich gesunkenen Erwartungen an eine weitere Fed- Zinserhöhung im Oktober sowie anhaltende KI-Fantasie für Kauflaune, sodass der S&P 500 um 0,66 Prozent auf 7.774 stieg. Gegenwind kam allerdings weiterhin vom Rentenmarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um gut 3 Basispunkte auf 5,31 Prozent anzog, nachdem der ISM-Dienstleistungsindex zwar eine etwas schwächere Aktivität, zugleich aber den stärksten Anstieg der Einkaufspreise seit mehr als vier Jahren signalisiert hatte. Auch die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im späteren Handel um rund 3 Basispunkte auf 3,49 Prozent, während die anhaltenden Sorgen um die französischen Staatsfinanzen für erhebliche Spannungen innerhalb des europäischen Rentenmarktes sorgten. Gold hielt sich trotz des höheren Renditeniveaus und des festeren US-Dollars nahezu unverändert bei rund 4.143 USD je Feinunze, gestützt von der Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts der hohen geopolitischen und fiskalischen Unsicherheit. Für zusätzliche Entlastung an den Aktienmärkten sorgte der Rückgang von Brent-Öl um 1,89 Prozent auf 100,32 USD je Barrel, nachdem die Rohölexporte aus dem Nahen Osten zunahmen und die G7-Staaten die Freigabe von 100 Mio. Barrel aus ihren strategischen Reserven zugesagt hatten. Insgesamt überwogen damit an den Aktienmärkten die Hoffnungen auf eine vorerst abwartende Fed und niedrigere Energiepreise, während die hartnäckig hohen langfristigen Renditen das Aufwärtspotenzial begrenzten.

Der Start der neuen Spielwoche bedeutete auch ein neues Rennen um den mit 2.222 EUR dotierten Wochensieg für die stärkste prozentuale Depotperformance auf Wochensicht. Hier führte zum Handelsschluss am Montag „fredie67“ das Tableau mit einem satten Plus von rund 179 Prozent und einem Depotwert von 43.974 EUR an. Gelungen ist dem Teilnehmer dieser Sprung mit einer Spekulation auf einen steigenden Kurs der Tesla-Aktie. Er hatte am Nachmittag wenige Minuten nach der Börseneröffnung an der Wall Street den BEST Turbo-Call-Optionsschein (FG73M7) zum Preis von lediglich 0,11 EUR und damit nahezu am absoluten Tief erworben. Kurz vor dem Knockout startete dann die Tesla-Aktie nach oben durch und konnte bis zum Handelsschluss fast 4 Prozent oberhalb des Tiefs schließen. Dank des enormen Hebels im Turbo-Optionsschein notierte er zu diesem Zeitpunkt bei 1,52 EUR.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 HeißeSchokolade 846,0744 % 946.074,42 € 2 Endeavor 696,2044 % 796.204,40 € 3 Shorttrader 648,0845 % 748.084,50 € 4 Rudi63 555,1307 % 655.130,70 € 5 Spieker 529,1120 % 629.112,00 € 6 Leni1 513,0545 % 613.054,46 € 7 Bonda 490,1888 % 590.188,80 € 8 drahreg111 476,9173 % 576.917,30 € 9 Maik 474,2234 % 574.223,40 € 10 Richard 471,7932 % 571.793,20 €