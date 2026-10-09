Handelstag 24 im Börsenspiel: Ölpreise ziehen deutlich an

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt geriet am Donnerstag erneut deutlich unter Druck, wobei der DAX um 1,18 Prozent auf 24.807 Punkte fiel, da der kräftige Ölpreisanstieg neue Inflationssorgen schürte und die hohen Anleiherenditen die Risikobereitschaft belasteten.

Auch an der Wall Street überwogen die Verluste, der S&P 500 gab um 0,47 Prozent auf 7.765 Punkte nach, wobei neben den höheren Energiepreisen vor allem Halbleiterwerte unter Sorgen über die Finanzierung des KI-Booms litten. Am US-Rentenmarkt sorgte eine überraschend solide Auktion 30-jähriger Staatsanleihen im späteren Handel für Entspannung, sodass die Rendite zehnjähriger Treasuries nach dem 24-Jahres-Hoch vom Vortag um rund 5 Basispunkte auf 5,23 Prozent zurückging, obwohl der Ölpreissprung zunächst neuen Aufwärtsdruck ausgelöst hatte. Gold konnte sich trotz des weiterhin hohen Renditeniveaus um 0,4 Prozent auf 4.127 USD je Feinunze erholen, da Sorgen über die hohe US-Staatsverschuldung und die Unsicherheit über den weiteren Zinspfad der Fed stützten. Deutlich stärker fiel die Bewegung bei Brent-Öl aus, das um 4,1 Prozent auf 104,28 USD je Barrel sprang, nachdem neue Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus und Produktionsausfälle im Golf von Mexiko durch Hurrikan Isaias die Angebotssorgen verschärft hatten. Insgesamt hielten der erneute Energieschock und die Aussicht auf länger hohe Zinsen die Anleger vorsichtig, auch wenn die Entspannung am US-Rentenmarkt die Verluste an den Aktienmärkten im späteren Handel etwas begrenzte.

„Endeavor“, der Spitzenreiter in der Gesamtwertung des Trader 2026, konnte am Ende des Tages einen Depotwert von 809.337 EUR vorweisen, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vortag bedeutete. Er litt unter der Erholung des Goldpreises, da seine große Position im BEST Turbo-Put-Optionsschein FG7K3G derzeit einen recht hohen Hebel von über 80 auf diesen Basiswert aufweist, der am Berichtstag gegen ihn arbeitete. Dennoch war der Schein im Vergleich zum Kaufkurs am 2. Oktober von 0,97 EUR eine lohnende Investition. Den zweiten Rang in der Gesamtwertung belegte Shorttrader mit 763.218 EUR im Depot, dicht gefolgt von „Rudi63“ mit 759.143 EUR.

Im Wettstreit um den fünften Wochensieg machte „CosmicKey“ einen Satz nach vorne vom zuvor vierten auf den ersten Platz mit einer Wochenperformance von 320 Prozent. Der Abstand zu seinen Verfolgern „inv“ (192 Prozent) und „Pokerface1“ (184 Prozent) erscheint auf der Zielgeraden recht komfortabel. Doch an der Börse gibt es bekanntlich auch Überraschungen. Aktuell setzt „CosmicKey“ mit dem BEST Turbo-Call-Optionsschein FG7X8W auf weiter steigende Goldkurse. In geopolitisch unsicheren Zeiten wird das Edelmetall oft von Marktteilnehmern vor dem Wochenende als Absicherung ins Depot genommen, sodass es häufiger zu anziehenden Notierungen an Freitagen kommt. Warten wir ab, ob diese Spekulation den Wochensieg einbringen wird.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Endeavor 709,3369 % 809.336,90 € 2 Shorttrader 663,2182 % 763.218,20 € 3 Rudi63 659,1432 % 759.143,15 € 4 Spieker 543,3120 % 643.312,00 € 5 Bonda 503,5888 % 603.588,80 € 6 Richard 490,5932 % 590.593,20 € 7 Maik 489,0234 % 589.023,40 € 8 drahreg111 486,4763 % 586.476,30 € 9 rudiwid 467,8938 % 567.893,80 € 10 Börsenspiel 467,3961 % 567.396,10 €