Handelstag 28 im Börsenspiel: Inflationssorgen und schwächelnde Technologiewerte

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt behauptete sich am Mittwoch trotz einer überraschend hohen US-Inflation, wobei der DAX um 0,15 Prozent auf 25.299 Punkte zulegte.

An der Wall Street verschlechterte sich die Stimmung dagegen deutlich, nachdem die US-Verbraucherpreise im September um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat und 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen waren und damit die Erwartungen übertroffen hatten, woraufhin der S&P 500 um 1,11 Prozent auf 7.719 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 2,02 Prozent auf 29.951 Zähler fiel. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Fed- Zinserhöhung bereits in diesem Monat nahm entsprechend zu, wodurch die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen nach Veröffentlichung der Daten zunächst um rund 8 Basispunkte auf etwa 5,30 Prozent sprang, im späteren Handel im Zuge der zunehmenden Risikoaversion jedoch wieder deutlich zurückkam. Gold geriet angesichts der gestiegenen Zinserwartungen und des festeren US-Dollars deutlich unter Druck und verbilligte sich um 1,45 Prozent auf 4.097 USD. Brent-Öl verteuerte sich dagegen um 0,35 Prozent auf 106,06 USD je Barrel, nachdem neue Angriffe auf Saudi-Arabien und verstärkte iranische Aktivitäten in der Straße von Hormus die Sorgen vor weiteren Angebotsausfällen schürten.

Um fast 36.000 EUR auf 819.322 EUR konnte „Rudi63“ seinen Depotwert am Berichtstag steigern, womit er seine Führung in der Gesamtrangliste des Trader 2026 ausbaute. Der Teilnehmer blieb sehr aktiv und profitierte vor allem von mehreren erfolgreichen Short-Trades auf die Rheinmetall-Aktie mit den BEST Turbo-Put-Optionsscheinen FG7Z2P und FG8BT8. Dies gelang ihm ungeachtet dessen, dass der Tagestrend im Basiswert klar aufwärtsgerichtet war. Der Anteilsschein des Rüstungsherstellers verbuchte ein Tagesplus von 3,14 Prozent und stellte damit den besten DAX-Titel. Der Spieler nutzte jedoch geschickt kurzfristige Schwächephasen im Tagesverlauf und blieb immer nur wenige Minuten investiert. Vom fünften auf den zweiten Platz vorkämpfen konnte sich der Mitspieler „Spieker“. Nach einem Tagesplus von sehr respektablen fast 113.000 EUR wies sein Depot einen Stand von 700.312 EUR auf. Auf dem dritten Platz verharrte „TLotte6“ trotz eines Rückgangs um mehr als 25.000 EUR mit 692.146 EUR im Depot.

Nach drei Tagen heißt der neue Führende in der Wochenperformance „Basi“ mit einem Plus von rund 259 Prozent. Der zuvor Drittplatzierte hatte innerhalb eines Tages sein Depot mit einem Stand von 61.669 EUR beinahe verdoppelt. Er konnte seinen am Dienstag gekauften BEST Turbo-Put-Optionsschein FG70MB auf Gold mit einer Rendite von 1.147 Prozent verkaufen und setzte anschließend erfolgreich auf steigende Kurse mit dem BEST Turbo-Call-Optionsschein FG7K36, was ihm weitere 175 Prozent Rendite einbrachte. Der am Vortag noch führende „ml05“ wurde auf den vierten Rang durchgereicht, obwohl auch er seinen Depotwert nach oben treiben konnte. Auf den Plätzen zwei und drei wetteiferten „GiddyUp“ und „Monti08“ um einen Platz an der Sonne mit 248 respektive 208 Prozent Performance.

Das nächste iPhone geht nach Hinte:

Bei der aktuellen Verlosung hatte „Willi007“ das glücklichste Händchen. Im Börsenspiel setzt der Teilnehmer auf ein technologie- und wachstumsorientiertes Depot mit Positionen in Netflix, Oracle, Coinbase, Hims & Hers sowie BigBear.ai. Das Portfolio hat aktuell einen Gesamtwert von rund 95.129 Euro, wovon knapp 73.534 Euro investiert sind. Die größte Position ist derzeit Coinbase mit einem Wert von rund 18.158 Euro, während Hims & Hers mit einem Plus von rund 155 Euro die beste Entwicklung im Depot zeigt. Trotz einer aktuellen Performance von -4,87 Prozent darf sich Wilke J. nun über einen Erfolg freuen, der nicht von der Börsenentwicklung abhängt: ein neues iPhone.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Rudi63 719,3215 % 819.321,50 € 2 Spieker 600,3120 % 700.312,00 € 3 TLotte6 592,1463 % 692.146,30 € 4 Bonda 561,5888 % 661.588,80 € 5 Richard 548,1932 % 648.193,20 € 6 Endeavor 544,9641 % 644.964,10 € 7 Maik 544,0234 % 644.023,40 € 8 drahreg111 543,6032 % 643.603,20 € 9 Börsenspiel 524,3961 % 624.396,10 € 10 Goldfinger5 514,6101 % 614.610,10 €