Handelstag 29 im Börsenspiel: Sinkende Anleiherenditen trotz heißer Inflationsdaten

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag trotz erneuter Verluste bei Technologiewerten freundlich, wobei der DAX um 0,33 Prozent auf 25.383 Punkte stieg und vor allem von der Stärke defensiver Branchen sowie positiven Unternehmenszahlen profitierte.

An der Wall Street belasteten Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen KI-Investitionen zunächst die Stimmung, doch eine Umschichtung in Gesundheits- und Konsumwerte ließ den S&P 500 schließlich um 0,33 Prozent auf 7.744 Punkte zulegen. Trotz überraschend kräftiger US-Erzeugerpreise setzte am Rentenmarkt eine Flucht in sichere Anlagen ein, wodurch die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um rund 13 Basispunkte auf 5,06 Prozent sank und damit den stärksten Tagesrückgang seit mehr als einem Jahr verzeichnete. Auch zehnjährige Bundesanleihen waren gesucht, deren Rendite zeitweise bis auf 3,35 Prozent und damit auf ein Fünfwochentief fiel, da die Sorgen über die Auswirkungen hoher Finanzierungskosten die Inflationsängste überlagerten. Gold profitierte kräftig von den fallenden Renditen und dem schwächeren US-Dollar und verteuerte sich am Spotmarkt um rund 1,6 Prozent auf 4.169 USD je Feinunze. Brent-Öl schloss dagegen nahezu unverändert 0,13 Prozent tiefer bei 105,92 USD je Barrel, da mögliche Lockerungen der US-Sanktionen gegen die sogenannte Schattenflotte zusätzlichen Angebotsfantasien gegenüberstanden, während die anhaltenden Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus einen geopolitischen Risikoaufschlag aufrechterhielten. Insgesamt sorgte damit vor allem der kräftige Renditerückgang für Entlastung an den Aktien- und Edelmetallmärkten, während die anhaltende Schwäche hoch verschuldeter KI-Unternehmen zeigte, dass hohe Finanzierungskosten weiterhin ein zentraler Belastungsfaktor bleiben.

Die Rangliste im Börsenspiel wurde am Ende des Handelstages weiterhin von „Rudi63“ angeführt. Sein Depotwert schrumpfte marginal auf 818.409 EUR. Das Depot von „TLotte6“ machte hingegen einen kräftigen Sprung nach oben auf 779.667 EUR, womit der Teilnehmer vom dritten auf den zweiten Rang aufrückte. „Endeavor“ meldete sich auf dem dritten Platz auf dem Siegerpodest zurück und konnte einen Depotwert von 683.475 EUR vorweisen.

Völlig offen gestaltete sich das Rennen um den sechsten Wochensieg. Die Top 3 wurden komplett ausgetauscht und liegen alle recht dicht beieinander. „Bob2026“ führte das Spitzentrio mit einer Wochenperformance von bislang rund 252 Prozent an, gefolgt von „cemoli“ mit 243 Prozent und „Bienchen“ mit 242 Prozent. „Bob2026“ hatte sein Depot am Dienstag früh zurückgesetzt und handelte seither ausschließlich den Basiswert Gold mit Turbo-Optionsscheinen. Zunächst hatte er erfolgreich mit dem BEST Turbo-Put-Optionsschein FG7YWJ auf sinkende Kurse gesetzt und 622 Prozent Rendite eingefahren. Anschließend musste er zweimal herbe Kursverluste inklusive eines Knock-outs einstecken, als er versuchte, die Long-Seite zu spielen. Schließlich war Fortuna ihm beim dritten Versuch wieder hold: Der BEST Turbo-Call-Optionsschein FG7UE3 brachte ihm seit dem Kauf am Mittwochabend eine Rendite von satten 1.015 Prozent. Diese Position hält er weiterhin. Es wird sich zeigen müssen, wer am Ende des heutigen Tages das glücklichere Händchen haben wird und die 2.222 EUR Siegprämie, gesponsert von der Börse Stuttgart, einstreichen darf.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Rudi63 718,4092 % 818.409,15 € 2 TLotte6 679,6669 % 779.666,90 € 3 Endeavor 583,4747 % 683.474,70 € 4 Leni1 522,3360 % 622.335,99 € 5 rudiwid 472,8899 % 572.889,90 € 6 Spieker 466,1120 % 566.112,00 € 7 Kelly 462,9625 % 562.962,51 € 8 Fred 455,2144 % 555.214,40 € 9 Stahlbursche 439,6393 % 539.639,32 € 10 Bonda 426,3888 % 526.388,80 €