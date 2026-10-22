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Trader 2026

Handelstag 33 im Börsenspiel: Favoritenwechsel zur Wochenmitte

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Handelstag 33 im Börsenspiel: Favoritenwechsel zur Wochenmitte

Der deutsche Aktienmarkt setzte am Mittwoch zu einer kräftigen Erholung an, wobei der DAX um 1,35 Prozent auf 25.645 Punkte stieg und vor allem von der freundlichen Stimmung für Technologieaktien sowie positiven Unternehmensimpulsen profitierte.

An der Wall Street sorgten starke Quartalszahlen und Ausblicke aus dem KI-Umfeld ebenfalls für neue Zuversicht, sodass der S&P 500 um 0,58 Prozent auf 7.757 Punkte zulegte, während insbesondere Technologie- und Halbleiterwerte gesucht waren. In Europa blieb das Bild am Rentenmarkt angespannt, denn die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen stieg erstmals seit 2002 über die Marke von 5 Prozent, während Bundesanleihen gleicher Laufzeit bei rund 3,43 Prozent rentierten und damit als vergleichsweise sicherer Hafen gefragt blieben. Gold profitierte von den etwas niedrigeren US-Renditen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4.137,94 USD je Feinunze, während der Blick bereits auf die Fed-Sitzung in der kommenden Woche gerichtet war. Brent-Öl schloss nahezu unverändert bei 108,82 USD je Barrel, da Fortschritte bei möglichen Russland-Ukraine-Gesprächen und ein stärker als erwarteter Rückgang der US-Rohöllagerbestände gegensätzliche Impulse lieferten. Insgesamt sorgten die robusten Unternehmenszahlen und die leichte Entspannung bei den US-Renditen für mehr Risikofreude, während die hohen europäischen Finanzierungskosten und die geopolitischen Risiken weiterhin ein Belastungsfaktor blieben.

Im Rennen um den Wochensieg beim Trader 2026 gab es einen Favoritenwechsel: „Showstopper“ positionierte sich auf den ersten Rang mit einer Performance von rund 212 Prozent seit Wochenstart. Der Teilnehmer war am Tag zuvor noch nicht im Spitzenfeld vertreten. Am Berichtstag konnte er zunächst in der Früh seinen in der Vorwoche erworbenen Classic Turbo-Put-Optionsschein (FG81ML) auf den Goldpreis mit einer Rendite von 888 Prozent veräußern. Anschließend erwies sich der Erwerb des BEST Turbo-Put-Optionsschein (FG75X4) auf den Basiswert Brent-Öl als geschickter Schachzug. Nach gut drei Stunden realisierte er hier eine Rendite von 309 Prozent in dem mittlerweile ausgeknockten Schein. „GiddyUp“ rückte mit 157 Prozent Performance vom dritten auf den zweiten Rang vor. Dicht hinter ihm lag „berndk“ mit 154 Prozent.

Mit 855.788 EUR Depotwert thronte „Rudi63“ weiterhin in der Gesamtwertung des Börsenspiels auf dem Spitzenplatz. Nach zahlreichen Trades am Berichtstag blieb für ihn am Ende des Tages ein überschaubares Plus von rund 1.000 EUR hängen. Besser lief es bei „TLotte6“, der zwar unverändert auf dem zweiten Platz rangierte, aber mit etwa derselben Anzahl neuer Trades wie der Führende rund 44.000 EUR auf seinen Depotwert packen und mit einem Gesamtwert von 799.894 EUR den Abstand zu ihm deutlich verringern konnte. Sieben Handelstage bleiben TLotte6 und den anderen Verfolgern noch, um das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden.

Tech-Werte, Turbos und Losglück: Das nächste iPhone geht nach Gelsenkirchen

Ein starker Fortine-Trade und nun auch noch ein neues iPhone: Für Sabine U. aus Gelsenkirchen hält das Börsenspiel gleich mehrere Erfolgsmomente bereit. Unter dem Spielernamen „TraderBine“ setzt sie auf Titel wie Arista Networks, Rubrik, BNP Paribas und Parker-Hannifin. Ihr Depot hat derzeit einen Gesamtwert von rund 98.600 Euro und liegt damit etwa 1,45 Prozent unter dem Startwert. Für ein deutliches Ausrufezeichen sorgt ihr BEST Turbo-Optionsschein bezogen auf Fortinet (FG0PD2) mit einem Plus von rund 44,2 Prozent. Auch Rubrik notiert mehr als 10 Prozent im Gewinn. In der Gesamtrangliste reicht es damit bislang nicht für die Spitze, bei der iPhone-Verlosung hatte Sabine U. dafür die Nase vorn.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert
1 Rudi63 755,7883 % 855.788,30 €
2 TLotte6 699,8944 % 799.894,40 €
3 Leni1 570,8697 % 670.869,70 €
4 Spieker 536,1120 % 636.112,00 €
5 rudiwid 525,8662 % 625.866,19 €
6 Endeavor 523,9522 % 623.952,20 €
7 Bonda 496,7888 % 596.788,80 €
8 Showstopper 496,2490 % 596.249,00 €
9 Maik 483,0234 % 583.023,40 €
10 drahreg111 480,5839 % 580.583,90 €

Rangliste Spielwoche 7 Trader Perf. Depotwert
1 Showstopper 212,3488 % 68.258,05 €
2 GiddyUp 156,9450 % 166.811,50 €
3 berndk 153,9483 % 253.948,30 €
4 Zocker 153,7204 % 29.024,60 €
5 dorisgiesc 137,7283 % 237.728,30 €
6 DONMarcello 134,7106 % 220.618,80 €
7 BFuhr1957 132,7306 % 173.286,10 €
8 Joaquin1993 132,4556 % 211.823,45 €
9 Ballaballa 125,8810 % 225.881,00 €
10 zenturio 118,2016 % 252.196,96 €

Bildquellen: Societe Generale

Information

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