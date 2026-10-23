Handelstag 34 im Börsenspiel: Gold, Renditen und Aktien unter Druck

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt geriet am Donnerstag deutlich unter Druck, wobei der DAX um 1,04 Prozent auf 25.379 Punkte fiel, nachdem steigende Ölpreise, erneute Sorgen über die hohen KI-Investitionen und schwache Bankaktien die Risikobereitschaft belasteten.

An der Wall Street verschärfte sich der Verkaufsdruck noch, sodass der S&P 500 um 1,21 Prozent auf 7.663 Punkte nachgab, während insbesondere Halbleiterwerte nach neuen Zweifeln an der Finanzierung des KI-Booms kräftig verloren. Die zunehmende Risikoaversion löste zugleich eine Flucht in Staatsanleihen aus, wodurch die Rendite zehnjähriger US-Treasuries um 19 Basispunkte auf 4,95 Prozent einbrach und damit den stärksten Tagesrückgang seit März 2023 verzeichnete. Gold konnte von diesem Renditerückgang allerdings nicht profitieren und fiel um 2,4 Prozent auf 4.041 USD je Feinunze, den niedrigsten Stand seit Anfang August. Ausschlaggebend waren vor allem die kräftig gestiegenen Ölpreise, die neue Inflationssorgen schürten und die Erwartung verstärkten, dass die Fed die Zinsen länger hoch halten beziehungsweise im weiteren Jahresverlauf nochmals anheben könnte, was die Attraktivität des unverzinsten Edelmetalls minderte. Brent-Öl sprang unterdessen um 4 Prozent auf 113,17 USD je Barrel und damit auf ein Fünfmonatshoch, nachdem neue Huthi-Angriffe auf saudische Infrastruktur die Sorge vor weiteren Angebotsausfällen im Nahen Osten verschärft hatten. Insgesamt dominierten damit Risikoaversion und die Flucht in sichere Staatsanleihen, während der gleichzeitige Ölpreisschub die Inflationsperspektive verschlechterte und sowohl Aktien als auch Gold belastete.

Am Kursrutsch beim Goldpreis in hervorragender Weise partizipieren konnte „Asta79“, der neue Spitzenreiter im Rennen um den siebten Wochensieg. Er hatte am Montag den BEST Turbo-Put-Optionsschein (FG77ME) zu einem Kurs von 0,99 EUR erworben und konnte seinen Einsatz bis Donnerstagabend rund versechzehnfachen, was seine Wochenperformance auf rund 275 Prozent katapultierte. Doch der Teilnehmer „Mikelmann“ hatte ebenfalls am Montag und sogar einige Minuten vor „Asta79“ die Eingebung, den genannten Optionsschein in gleicher Stückzahl und zum gleichen Kurs zu erwerben. Da dieser Kauf für beide Teilnehmer der bislang einzige Trade in ihren zuvor zurückgesetzten Depots war, hatten wir zwei Führende. „Reni74“, der die ersten beiden Wochentage das Rennen angeführt hatte und zur Wochenmitte deutlich zurückgefallen war, meldete sich als Drittplatzierter und mit einer Performance von 262 Prozent im Spitzenfeld zurück.

Mit Blick auf die Gesamtrangliste steigerte der Spitzenreiter „Rudi63“ den Wert seines Depots auf 874.400 EUR. Spieker kämpfte sich mit 825.912 EUR auf den zweiten Rang vor und verdrängte damit „TLotte6“, der mit 823.807 EUR den dritten Rang belegte. Damit haben erstmals seit Beginn des Trader 2026 alle Top 3 die Marke von 800.000 EUR überschritten.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Rudi63 774,3998 % 874.399,80 € 2 Spieker 725,9120 % 825.912,00 € 3 TLotte6 723,8067 % 823.806,70 € 4 Bonda 686,3888 % 786.388,80 € 5 Endeavor 682,1622 % 782.162,20 € 6 Maik 671,6234 % 771.623,40 € 7 drahreg111 668,1558 % 768.155,78 € 8 Börsenspiel 649,9961 % 749.996,10 € 9 Leni1 597,4612 % 697.461,20 € 10 Nobody21 585,2188 % 685.218,80 €