Handelstag 35 im Börsenspiel: Mikelmann holt den Wochensieg

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt setzte seine Abwärtsbewegung am Freitag fort, wobei der DAX um 0,75 Prozent auf 25.182 Punkte fiel, da steigende Ölpreise und die anhaltenden politischen sowie fiskalischen Sorgen um Frankreich die Risikobereitschaft in Europa belasteten.

Auch an der Wall Street überwog zum Wochenschluss die Vorsicht, sodass der S&P 500 um 0,52 Prozent auf 7.624 Punkte nachgab, obwohl sich Technologie- und Halbleiterwerte nach dem kräftigen Ausverkauf vom Vortag stabilisierten. Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen KI-Investitionen blieben jedoch präsent, während zugleich der kräftige Ölpreisanstieg neue Inflationssorgen auslöste und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen nach dem starken Rückgang vom Donnerstag wieder um knapp 4 Basispunkte auf 4,99 Prozent anzog. Auch die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bewegte sich mit rund 3,34 Prozent leicht nach oben, während die deutlich höheren französischen Finanzierungskosten die Spannungen am europäischen Rentenmarkt aufrechterhielten. Gold setzte seine Korrektur fort und rutschte erstmals seit Mitte Juli zeitweise unter die Marke von 4.000 USD je Feinunze, da die höheren Energiepreise die Erwartungen weiterer Fed-Zinserhöhungen verstärkten und damit das zinslose Edelmetall belasteten. Brent-Öl sprang dagegen um 3,14 Prozent auf 116,72 USD je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit Ende April, nachdem erneute Huthi-Angriffe in Saudi-Arabien die Sorge vor weiteren Störungen der Ölversorgung im Nahen Osten verschärft hatten.

Beim Wettstreit um den siebten Wochensieg im Börsenspiel hatte „Mikelmann“ am Ende die Nase vorne mit einer Wochenperformance von rund 340 Prozent. Er hatte am Freitagnachmittag seine am Montag eingegangene Position im BEST Turbo-Put-Optionsschein FG77ME mit einer Rendite von 1.718 Prozent geschlossen. Dies erwies sich als richtige Entscheidung, denn der erzielte Kurs lag nach einer steilen Rally nahe des Tageshochs. Anschließend kam die Notierung zurück, sodass „Asta79“ das Nachsehen hatte, da er im selben Schein investiert blieb. Er fiel damit auf den zweiten Rang zurück. Wir gratulieren „Mikelmann“ zum Gewinn von 2.222 EUR, gesponsert von der Börse Stuttgart!

Auch mit Blick auf das Rennen um den Gesamtsieg wird es auf der Zielgeraden noch einmal spannend. Der Vorsprung des Führenden „Rudi63“ auf den Zweitplatzierten schmolz am Berichtstag deutlich zusammen. Zwar konnte er seinen Depotwert auf 902.405 EUR ordentlich steigern, doch glänzte sein unmittelbarer Verfolger „Spieker“ mit einem noch kräftigeren Tagesplus, sodass dieser ihm mit nun 878.112 EUR im Depot dicht auf den Fersen lag. Die weiteren Mitglieder in der Spitzengruppe mit mehr als 800.000 EUR Depotvolumen waren „Bonda“ (838.989 EUR), „Endeavor“ (824.736 EUR), „Maik“ (823.423 EUR) und „Börsenspiel“ (802.196 EUR).

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Rudi63 802,4048 % 902.404,80 € 2 Spieker 778,1120 % 878.112,00 € 3 Bonda 738,9888 % 838.988,80 € 4 Endeavor 724,7362 % 824.736,20 € 5 Maik 723,4234 % 823.423,40 € 6 Börsenspiel 702,1961 % 802.196,10 € 7 drahreg111 682,0877 % 782.087,73 € 8 TLotte6 661,7380 % 761.738,00 € 9 Nobody21 637,6188 % 737.618,80 € 10 Nobody2107 626,7027 % 726.702,70 €