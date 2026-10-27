Handelstag 36 im Börsenspiel: Freundlicher Auftakt in die letzte Spielwoche

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt startete freundlich in die neue Woche, wobei der DAX um 0,91 Prozent auf 25.411 Punkte stieg und neben einem überraschend verbesserten Ifo-Geschäftsklima von der Entspannung am französischen Anleihemarkt nach der Bestätigung des französischen Ratings durch Moody’s profitierte.

An der Wall Street sorgten die Erholung der Technologiewerte und neue KI-Fantasie nach den Börsenplänen von Anthropic für Kauflaune, sodass der S&P 500 um 0,70 Prozent auf 7.677 Punkte zulegte, während die Anleger zugleich auf die anstehenden Quartalszahlen von Alphabet, Microsoft und Amazon blickten. Am Rentenmarkt blieb die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen mit rund 4,99 Prozent nahezu unverändert, wobei die Märkte zwar mit einer Zinspause der Fed in dieser Woche rechnen, für Dezember aber weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine erneute Zinserhöhung einpreisen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg dagegen leicht auf rund 3,35 Prozent, während die nachlassenden Sorgen um Frankreich die zuvor stark gestiegene Risikoprämie französischer Staatsanleihen etwas zurückdrängten. Gold erholte sich nach dem mehr als dreimonatigen Tief vom Freitag und verteuerte sich um 0,46 Prozent auf 4.014 USD je Feinunze, unterstützt von Schnäppchenkäufen und dem Rückgang der Ölpreise, der die Inflationssorgen etwas dämpfte. Brent-Öl verbilligte sich um 0,78 Prozent auf 115,81 USD je Barrel, nachdem neue diplomatische Bemühungen im Nahen Osten Hoffnungen auf eine Entspannung weckten, während anhaltende Angriffe auf saudische Infrastruktur den Rückgang begrenzten. Insgesamt überwog damit zum Wochenauftakt die Risikofreude, bevor mit den Entscheidungen von Fed und EZB, wichtigen US-Inflationsdaten und einer Vielzahl von Quartalszahlen mehrere potenziell richtungsweisende Termine anstehen.

Zum Handelsschluss des ersten Tages der letzten Spielwoche im Trader 2026 belegte „Zelda“ den Spitzenplatz in der Wochenrangliste mit einer Performance von rund 166 Prozent. Er hatte im Tagesverlauf zunächst mit dem BEST Turbo-Call-Optionsschein FG79GP erfolgreich auf einen steigenden Preis im Brent-Öl gesetzt und wechselte nach dem Einstreichen einer Rendite von 287 Prozent am Abend in der Erwartung eines nun sinkenden Ölpreises in den weiterhin gehaltenen Classic Turbo-Put-Optionsschein FE402N, der zum Handelsende bereits einen Buchgewinn von 217 Prozent aufwies. Unmittelbare Verfolger von „Zelda“ im Rennen um den Wochensieg waren „karin67“ und „Waidmann“ mit 130 respektive 129 Prozent Performance. „Rudi63“ schaffte es derweil, sich auf dem Spitzenplatz in der Gesamtrangliste etwas Luft zu seinem Verfolgerfeld zu verschaffen. Sein Depotwert stieg um rund 28.500 EUR auf 930.949 EUR, während „Spieker“, der weiterhin Zweitplatzierte, einen Rückgang im Depot um rund 30.200 EUR auf 847.912 EUR hinnehmen musste. Das Schicksal von „Spiekers“ Depot hängt nahezu komplett von der Entwicklung des Goldpreises ab. Seinen am 18. September zum Kurs von 0,90 EUR erworbenen BEST Turbo-Put-Optionsschein FG6XB3 hielt er weiterhin im Depot zu einem Schlusskurs bei 34,53 EUR. Derzeit weist der Schein immer noch einen Hebel von rund 10 auf. Aktuell testet der Goldpreis eine zentrale Unterstützungszone, die aus dem im Juni und Juli ausgeformten Boden bei 3.944-4.000 USD resultiert. Der Teilnehmer scheint zu hoffen, dass dieser Support in den kommenden wenigen Tagen durchbrochen wird, was eine Stop-Loss-Lawine auslösen und seinen Put deutlich weiter nach oben katapultieren könnte.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Rudi63 830,9490 % 930.949,05 € 2 Spieker 747,9120 % 847.912,00 € 3 Endeavor 732,4379 % 832.437,90 € 4 Bonda 708,7888 % 808.788,80 € 5 drahreg111 696,8519 % 796.851,88 € 6 Maik 692,8234 % 792.823,40 € 7 TLotte6 680,0952 % 780.095,20 € 8 Börsenspiel 671,9961 % 771.996,10 € 9 Nobody21 608,0188 % 708.018,80 € 10 Nobody2107 588,4257 % 688.425,70 €