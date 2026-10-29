Handelstag 38 im Börsenspiel: Macht Rudi63 das Rennen?

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich, wobei der DAX um 0,44 Prozent auf 25.704 Punkte stieg und unter anderem von überraschend starken Quartalszahlen der Deutschen Bank gestützt wurde, während die hohen Energiepreise die Kaufbereitschaft begrenzten.

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich, wobei der DAX um 0,44 Prozent auf 25.704 Punkte stieg und unter anderem von überraschend starken Quartalszahlen der Deutschen Bank gestützt wurde, während die hohen Energiepreise die Kaufbereitschaft begrenzten. An der Wall Street sorgte die Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins wie erwartet bei 3,75 bis 4,00 Prozent zu belassen, für moderate Kursgewinne, sodass der S&P 500 um 0,28 Prozent auf 7.744 Punkte zulegte. Gleichzeitig stufte die Fed ihre Einschätzung der US-Konjunktur von „solide“ auf „stark“ hoch und betonte die weiterhin erhöhte Inflation, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember am Terminmarkt auf rund 85 Prozent zunahm. Entsprechend stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen nach zwischenzeitlichen Rückgängen um rund 5 Basispunkte auf 5,04 Prozent, da Anleger trotz der Zinspause mit einer weiteren geldpolitischen Straffung rechnen. Gold geriet dadurch zusammen mit den wieder gestiegenen Ölpreisen unter Druck, wobei der US-Goldfuture um 0,6 Prozent auf 4.052 USD je Feinunze nachgab. Brent-Öl verteuerte sich dagegen um 1,0 Prozent auf 115,32 USD je Barrel, nachdem ein Angriff auf eine saudische Raffinerie und neue Kämpfe im Jemen die Sorgen über mögliche Angebotsausfälle im Nahen Osten verstärkt hatten. Insgesamt blieb die Risikobereitschaft damit zwar intakt, doch die Aussicht auf einen weiteren Fed-Zinsschritt und die erneut steigenden Energiepreise begrenzten das Aufwärtspotenzial an den Aktienmärkten.

In dieser Gemengelage konnte „Rudi63“ mit 939.612 EUR Depotwert im Börsenspiel seinen Vorsprung auf das Verfolgerfeld etwas ausbauen, da das Tagesplus der Zweitplatzierten „drahreg111“ mit 824.183 EUR Depotwert geringer ausfiel. „Endeavor“ folgt mit 766.127 EUR auf dem dritten Platz. Er musste recht deutliche Einbußen in seinem Depot hinnehmen, da er erfolglos mit drei verschiedenen BEST Turbo-Put-Optionsscheinen am frühen Morgen in eine technische Erholung hinein auf fallende Kurse im Basiswert Gold gesetzt hatte. Nur noch zwei Handelstage bleiben den Mitstreitern um den Gesamtsieg, sich den Range Rover Evoque im Wert von rund 65.000 EUR zu sichern. „Rudi63“ hat derzeit klar die besten Karten. Und auch im Rennen um den letzten Wochensieg lässt sich bereits ein klarer Favorit nennen: „Zelda“ wies am Ende des Berichtstages eine Wochenperformance von rund 464 Prozent aus. Dies bedeutete einen Anstieg gegenüber dem Vortag von stattlichen rund 73 Prozent. „Monti08“ und „Waidmann“ folgten auf den Plätzen zwei und drei mit einer Wochenperformance von 201 respektive 193 Prozent. „Zelda“ gelang der Sprung im Depot mit der Spekulation auf einen steigenden Goldkurs mit dem Classic Turbo-Call-Optionsschein FB0AXW sowie dem erfolgreichen Handel von Brent-Öl in beide Richtungen mit den BEST Turbos FB0CYP und FB0CX0.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Rudi63 839,6116 % 939.611,65 € 2 drahreg111 724,1826 % 824.182,58 € 3 Endeavor 666,1267 % 766.126,70 € 4 Spieker 658,7120 % 758.712,00 € 5 Bonda 619,7888 % 719.788,80 € 6 Maik 602,6234 % 702.623,40 € 7 Börsenspiel 582,7961 % 682.796,10 € 8 TLotte6 554,7812 % 654.781,20 € 9 Montypower 545,1722 % 645.172,16 € 10 Bienchen 537,7303 % 637.730,30 €