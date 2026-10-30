DAX 25.819 -0,8%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.410 -3,0%Bitcoin 69.364 -0,5%Euro 1,1155 -0,3%Öl 117,7 +2,4%Gold 3.894 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Trader 2026

Handelstag 39 im Börsenspiel: Endspurt im Börsenspiel

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Handelstag 39 im Börsenspiel: Endspurt im Börsenspiel

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am vorletzten Spieltag des Börsenspiels Trader 2026 deutlich fester, wobei der DAX um 1,31 Prozent auf ein 8-Wochen-Hoch bei 26.040 Punkten stieg und von überwiegend positiven Unternehmenszahlen sowie der Entscheidung der EZB profitierte, den Leitzins unverändert bei 2,5 Prozent zu belassen.

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am vorletzten Spieltag des Börsenspiels Trader 2026 deutlich fester, wobei der DAX um 1,31 Prozent auf ein 8-Wochen-Hoch bei 26.040 Punkten stieg und von überwiegend positiven Unternehmenszahlen sowie der Entscheidung der EZB profitierte, den Leitzins unverändert bei 2,5 Prozent zu belassen. An der Wall Street überwogen dagegen nach enttäuschenden Quartalszahlen von Alphabet und erneut hohen KI-Investitionsausgaben die Sorgen um die Rentabilität des KI-Booms, sodass der S&P 500 um 0,30 Prozent auf 7.720 Punkte nachgab. Gleichzeitig sorgten robuste US-Konjunkturdaten zwar für ein grundsätzlich positives Wachstumsbild, doch die Anleihemärkte reagierten mit Käufen, wodurch die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um knapp 11 Basispunkte auf 4,94 Prozent und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen um rund 3 Basispunkte auf 3,35 Prozent sank. Gold konnte von den niedrigeren Renditen dennoch nicht profitieren und verlor 1,16 Prozent auf 4.020 USD je Feinunze, da die US-Inflationsdaten die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Fed im späteren Jahresverlauf stützten. Brent-Öl verbilligte sich um 0,38 Prozent auf 114,88 USD je Barrel, nachdem neue diplomatische Initiativen der USA und Katars Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme von Gesprächen mit Iran geweckt hatten und damit einen Teil des geopolitischen Risikoaufschlags aus dem Markt nahmen. Insgesamt zeigte sich damit ein gespaltenes Bild, da europäische Aktien von der Berichtssaison und stabilen EZB-Zinsen profitierten, während an der Wall Street die Zweifel an den hohen KI-Ausgaben trotz fallender Renditen die Risikobereitschaft dämpften.

Die Teilnehmerin „drahreg111“ konnte den Wert ihres Depots am Berichtstag um rund 28.000 EUR auf 852.373 EUR steigern und hierdurch den Abstand zum weiterhin führenden „Rudi63“ etwas reduzieren, doch besaß letzterer mit 934.804 EUR im Depot nach wie vor einen ordentlichen Vorsprung. „Spieker“ auf dem dritten Rang zeigte jedoch mit einem Tagesplus von rund 79.000 EUR auf 837.912 EUR, dass es durchaus möglich sein könnte, den Spitzenreiter am letzten Spieltag noch von seinem Thron zu verdrängen. „Spieker“ musste hierfür gar nichts tun, denn sein BEST Turbo-Put-Optionsschein FG6XB3 auf Gold, in dem er über 700.000 EUR mit einem derzeitigen Hebel von fast 10 investiert hat, profitierte von der leichten Schwäche des Goldpreises. Rudi hielt derweil keine Positionen mehr über Nacht, sondern handelte weiter sehr aktiv im Daytrading mit Turbo-Optionsscheinen in verschiedenen Basiswerten.

Im Rennen um den letzten Wochensieg und die von der Börse Stuttgart gesponserten 2.222 EUR darf man den Vorsprung des Spitzenreiters „Zelda“ als sehr komfortabel einstufen. Rund 842 Prozent Performance konnte er von Montagfrüh bis Donnerstagabend erzielen. Seine unmittelbaren Verfolger heißen „Monti08“ und „Guru26“ mit einer Wochenperformance von 445 beziehungsweise 258 Prozent.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert
1 Rudi63 834,8036 % 934.803,65 €
2 drahreg111 752,3732 % 852.373,18 €
3 Spieker 737,9120 % 837.912,00 €
4 Bonda 698,7888 % 798.788,80 €
5 Börsenspiel 661,9961 % 761.996,10 €
6 Maik 649,0307 % 749.030,70 €
7 Endeavor 627,5774 % 727.577,40 €
8 Nobody21 598,6188 % 698.618,80 €
9 TLotte6 534,7249 % 634.724,90 €
10 Bienchen 533,7269 % 633.726,90 €

Rangliste Spielwoche 8 Trader Perf. Depotwert
1 Zelda 841,5685 % 156.527,29 €
2 Monti08 444,7642 % 32.307,69 €
3 Guru26 258,2431 % 103.380,00 €
4 Waidmann 239,1222 % 90.908,25 €
5 Turbo2026 194,7908 % 13.559,61 €
6 Jakobulis 153,7746 % 4.928,63 €
7 Postmann 152,9028 % 240.648,84 €
8 BrigittteB 147,6783 % 247.678,30 €
9 Postmann 139,2729 % 244.114,30 €
10 BrigittteB 139,1322 % 239.132,20 €

Bildquellen: Societe Generale

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.