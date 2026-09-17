Handelstag 8 im Börsenspiel: Fed hebt den Leitzins an

Trader 2026

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins am Mittwoch wie erwartet um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben und damit die erste Zinserhöhung seit 2023 vorgenommen.

Zugleich signalisierte sie einen weiterhin restriktiven Kurs: Die Projektionen sehen im Median noch eine weitere Zinserhöhung bis Ende 2026 und anschließend keine Lockerung im Jahr 2027 vor, während Fed-Chef Kevin Warsh die weiterhin zu hohe Inflation in den Mittelpunkt rückte. Die zunächst freundliche Wall Street drehte daraufhin ins Minus, der S&P 500 verlor 0,44 Prozent auf 7.552 Punkte, während die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder die Marke von 5 Prozent erreichte. Der deutsche Aktienmarkt hatte vor Bekanntgabe des Fed-Entscheids fester geschlossen. Der DAX gewann 0,53 Prozent auf 25.538 Punkte, unterstützt von der zwischenzeitlichen Entspannung bei den Ölpreisen. Der US-Dollar profitierte von den höheren Zinserwartungen, wobei der Dollar-Index um 0,63 Prozent auf 100,31 Punkte stieg und der Euro um 0,68 Prozent auf 1,1464 USD nachgab. Gold geriet dagegen unter Druck und verbilligte sich am Spotmarkt um 0,69 Prozent auf 4.263 USD je Feinunze, da steigende Renditen und der festere Dollar die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls schmälerten. Brent-Öl fiel um 2,69 Prozent auf 105,83 USD je Barrel, nachdem zusätzliche saudische Rohöllieferungen über Oman die Sorgen über Angebotsausfälle im Nahen Osten dämpften und die US-Rohöllagerbestände weniger stark als erwartet zurückgingen.

Die am Vortag noch führende Spielerin „HeißeSchokolade“ konnte zwar den Wert ihres Depots am Berichtstag auf 367.627 EUR steigern, dennoch fiel sie in der Gesamtrangliste auf den vierten Platz zurück. Die neue Nummer 1 ist der zuvor drittplatzierte „Juckreiz“ mit 371.223 EUR, gefolgt vom Teilnehmer „Fred“ auf den Plätzen zwei und drei mit seinen beiden Depots und 370.406 EUR sowie 369.808 EUR. „ChuckNorris“ fiel ebenfalls trotz einer Depotsteigerung auf 364.084 EUR vom zweiten auf den fünften Platz zurück. Das Teilnehmerfeld liefert sich im oberen Bereich der Rangliste somit ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. „Juckreiz“ tätigte am Berichtstag zahlreiche Trades mit Turbo-Optionsscheinen und Gold, Dow und DAX als Basiswerten. Insgesamt kommt der Spieler damit bereits auf über 200 Trades im Börsenspiel. „Fred“ lässt es hingegen weiterhin ruhig angehen und hat nur zwei beziehungsweise vier Trades in seinen Depots getätigt. In seinem auf Platz drei rangierenden Depot Nummer 2 hat er die stattlichen Gewinne (1.907 Prozent Rendite) in seinem BEST Turbo-Put-Optionsschein auf Gold (FG6T0Q) eingestrichen und hat nun keine offenen Positionen. Mit seinem geringfügig besseren Depot Nummer 1 hält er hingegen an dieser Short-Position fest, was für die Positionierung im Börsenspiel insgesamt betrachtet eine taktisch kluge Entscheidung sein könnte. Zusätzlich hält er hier die unter die Räder gekommene Aktie von The Children’s Place und hofft bei diesem volatilen Papier, das in den vergangenen fünf Jahren um rund 98 Prozent gefallen ist, auf einen Turnaround oder zumindest eine technische Gegenbewegung.

In der Wochenrangliste rangiert weiterhin der nach wie vor sehr aktive Trader „Relief“ auf dem Spitzenplatz mit rund 628 Prozent Performance. Er handelte am Mittwoch drei Mal erfolgreich den BEST Tubo-Call-Optionsschein (FG65XQ) auf Gold. Mittlerweile ist der Schein aufgrund der Kursreaktion des Goldes auf die Zinsentscheidung der Fed ausgeknockt. „Relief“ hatte jedoch bereits zuvor seine Gewinne realisiert. Auf den Plätzen zwei und drei liegen derzeit mit deutlichem Abstand zum Führenden die Teilnehmer „Basi“ und „Ayleen“ mit einer Performance von rund 234 Prozent beziehungsweise 214 Prozent. Es dürfte schwer werden, „Relief“ die Spitzenposition bis zum Ende des morgigen Handelstages streitig zu machen.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Juckreiz 271,2227 % 371.222,68 € 2 Fred 270,4061 % 370.406,10 € 3 Fred 269,8083 % 369.808,30 € 4 HeißeSchokolade 267,6271 % 367.627,13 € 5 ChuckNorris 264,0840 % 364.084,00 € 6 Bonda 250,5888 % 350.588,80 € 7 Maik 247,5321 % 347.532,10 € 8 Rudi63 246,4976 % 346.497,60 € 9 Basi 234,2862 % 334.286,20 € 10 michert 221,8175 % 321.817,50 €