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Handelstag 9 im Börsenspiel: Kopf-an-Kopf-Rennen geht weiter

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Handelstag 9 im Börsenspiel: Kopf-an-Kopf-Rennen geht weiter

Der deutsche Aktienmarkt setzte am Donnerstag seine Erholung fort: Der DAX gewann 0,70 Prozent auf 25.717 Punkte, wobei nachgebende Ölpreise und die Entspannung an den Anleihemärkten für Rückenwind sorgten.

An der Wall Street lösten sich die Anleger ebenfalls von der zunächst negativen Reaktion auf die Zinserhöhung der Fed, der S&P 500 stieg, getragen von Technologieaktien, um 1,14 Prozent auf 7.638 Punkte. Unterstützung lieferten neben den sinkenden Energiepreisen rückläufige Renditen und robuste US-Arbeitsmarktdaten, nachdem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gefallen waren. Am US-Anleihemarkt sank die Rendite zehnjähriger Treasuries um 7 Basispunkte auf 4,94 Prozent. Gold profitierte von den fallenden Renditen und erholte sich kräftig um 1,89 Prozent auf 4.343 USD je Feinunze. Brent-Öl verbilligte sich dagegen um knapp 1 Prozent auf 104,82 USD je Barrel, nachdem zusätzliche saudische Lieferangebote über Oman die Sorgen vor Angebotsengpässen im Nahen Osten etwas dämpften.

In dieser Gemengelage konnte „Juckreiz“ seine Führungsposition in der Gesamtrangliste verteidigen. Mit ein paar Dutzend zusätzlicher Trades steigerte er den Wert seines Depots um rund 34.700 EUR auf 405.922 EUR. „ChuckNorris“ rückte vom fünften auf den zweiten Rang vor und wies einen Depotwert von 398.407 EUR auf. „HeißeSchokolade“ folgte mit 393.978 EUR und konnte sich somit um einen Platz nach oben vorkämpfen. Fred, der noch am Vortag mit seinen Depots die Plätze zwei und drei innehatte, war nur noch mit seinem Depot Nummer 2 ohne neue Transaktionen mit dem vierten Platz in den Top 20 vertreten.

In der Wochenrangliste hatte „Relief“ weiterhin einen guten Lauf. Er konnte seinen Depotwert am Berichtstag mit einem gelungenen Day-Trade auf steigende Goldkurse (BEST Turbo-Call-Optionsschein FG69DC) deutlich steigern und zum Handelsende eine stattliche Performance von rund 966 Prozent aufweisen. Dadurch hielt er sein Verfolgerfeld auf Distanz. Zweitplatzierter blieb „Basi“ mit einer Wochenperformance von rund 239 Prozent, was gegenüber dem Vortag nur eine geringfügige Verbesserung darstellte. Damit dürfte „Relief“ der Sieg kaum noch zu nehmen sein. Aktuell hält der Spitzenreiter keine Positionen im Depot, da er vermutlich so dicht vor der Zielgeraden keine unnötigen Risiken mehr eingehen möchte.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert
1 Juckreiz 305,9216 % 405.921,65 €
2 ChuckNorris 298,4069 % 398.406,94 €
3 HeißeSchokolade 293,9780 % 393.978,03 €
4 Fred 269,8083 % 369.808,30 €
5 Spartopf 252,5171 % 352.517,10 €
6 tosso 252,4176 % 352.417,60 €
7 Rudi63 251,3926 % 351.392,60 €
8 Knoeklaus 239,3378 % 339.337,82 €
9 Basi 238,5568 % 338.556,85 €
10 Kelly 222,0443 % 322.044,33 €

Rangliste
Spielwoche 2		 Trader Perf. Depotwert
1 Relief 966,4251 % 88.162,11 €
2 Basi 238,5568 % 338.556,85 €
3 TLotte6 220,9189 % 320.918,90 €
4 janschi 209,3182 % 196.975,40 €
5 Karsiege 181,3966 % 281.396,59 €
6 leibniz26 180,1430 % 204.821,80 €
7 Gambler99 171,5063 % 271.506,30 €
8 Fkn 170,9307 % 212.130,75 €
9 Marcello84 168,2970 % 268.297,02 €
10 Ayleen 166,0705 % 266.070,50 €

Bildquellen: Societe Generale

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