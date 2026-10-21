Reni74 vergrößert den Abstand

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag der siebten Spielwoche kaum vom Fleck, wobei der DAX nach einem volatilen Verlauf um 0,05 Prozent auf 25.307 Punkte nachgab, da Verluste bei Technologie- und Industriewerten durch Gewinne bei Versorgern und Autowerten weitgehend ausgeglichen wurden.

An der Wall Street sorgten starke Unternehmenszahlen vor allem aus dem Gesundheits- und Finanzsektor sowie der deutliche Rückgang der Ölpreise für eine freundlichere Stimmung, sodass der S&P 500 um 0,28 Prozent auf 7.713 Punkte stieg, während Technologiewerte unter erneuten Zweifeln an der Rentabilität hoher KI-Investitionen litten. Der Rückgang der Energiepreise dämpfte zugleich die Inflationssorgen und sorgte für Käufe am Rentenmarkt, wodurch die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 5,12 Prozent und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf etwa 3,39 Prozent sank. Die niedrigeren Renditen reichten allerdings nicht aus, um Gold nachhaltig zu stützen, das angesichts der weiterhin bestehenden Aussicht auf weitere Fed-Zinserhöhungen um 0,3 Prozent auf 4.126 USD je Feinunze nachgab. Brent-Öl hatte zwischenzeitlich mit knapp 112 USD ein Fünfmonatshoch erreicht, drehte nach Signalen für mögliche neue Vermittlungsbemühungen zwischen den USA und dem Iran jedoch deutlich ins Minus und schloss 0,69 Prozent tiefer bei 108,79 USD je Barrel. Insgesamt verbesserte der Rückgang von Ölpreisen und Anleiherenditen die Risikobereitschaft etwas, während die anhaltenden Unruhen in Frankreich und die Unsicherheit über die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz eine stärkere Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten verhinderten.

Ohne neue Transaktionen getätigt zu haben, belegte „Reni74“ weiterhin den ersten Platz bei der Wochenperformance und konnte dabei sogar ihren Vorsprung auf das Verfolgerfeld von zuvor homöopathisch auf ordentlich ausbauen. Dank ihrer Kursrakete, dem BEST Turbo-Put-Optionsschein FG77MZ auf den Goldpreis, lag sie am Ende des Berichtstages mit ihrem Depot bei einem Plus seit Wochenstart von 150 Prozent. Ihre neuen unmittelbaren Verfolger waren „Disoco“ mit 138 Prozent und „DONMarcello“ mit 133 Prozent. Da „Reni74“ abgesehen vom Gold-Put-Optionsschein keine weiteren Positionen hält, muss sie hoffen, dass das Edelmetall zeitnah in Richtung des unteren Endes der etablierten mehrwöchigen Range bei 4.066/4.073 USD fällt, idealerweise auch noch darunter. Mangels konjunktureller Veröffentlichungen sind jedoch zumindest für heute keine potenziell kursbewegenden Faktoren absehbar.

Der sehr aktive Führende der Gesamtrangliste „Rudi63“ hat am Berichtstag die Schwelle von 1.000 Trades seit Spielbeginn überschritten. Sein Depot konnte davon profitieren und kletterte auf 854.869 EUR. Der Abstand zum Zweitplatzierten „TLotte6“ vergrößerte sich hierdurch. Dieser musste leichte Einbußen hinnehmen und beendete den Tag mit 755.717 EUR. „Spieker“ arbeitete sich auf den dritten Platz vor mit 660.912 EUR im Depot. Er wechselte den Platz mit „Endeavor“, der nach einer Schwächephase auf den vierten Rang abrutschte und den Tag mit 626.393 EUR beendete.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Rudi63 754,8690 % 854.868,95 € 2 TLotte6 655,7168 % 755.716,80 € 3 Spieker 560,9120 % 660.912,00 € 4 Endeavor 526,3932 % 626.393,20 € 5 Bonda 521,5888 % 621.588,80 € 6 Leni1 520,3648 % 620.364,80 € 7 Maik 507,6234 % 607.623,40 € 8 drahreg111 503,5479 % 603.547,93 € 9 rudiwid 486,8662 % 586.866,19 € 10 Börsenspiel 484,9961 % 584.996,10 €