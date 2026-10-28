Risikofreude vor wichtigen Terminen

Trader 2026

Der deutsche Aktienmarkt setzte seine Erholung am Dienstag fort, wobei der DAX um 0,71 Prozent auf 25.591 Punkte stieg und insbesondere von kräftigen Kursgewinnen bei Technologie- und KI-nahen Werten wie Infineon und Siemens Energy profitierte.

An der Wall Street sorgten neue Finanzierungs- und Investitionsmeldungen aus dem KI-Sektor sowie die Erwartung wichtiger Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon ebenfalls für Kauflaune, sodass der S&P 500 um 0,60 Prozent auf 7.723 Punkte zulegte. Die Risikobereitschaft wurde zusätzlich vom Rückgang der Ölpreise gestützt, während die Anleger vor der Fed-Entscheidung am Mittwoch bei den Zinsen vorsichtig blieben. Gold profitierte dagegen vom niedrigeren Ölpreis und den dadurch etwas gedämpften Inflationssorgen und verteuerte sich um 1,09 Prozent auf 4.061 USD je Feinunze. Brent-Öl fiel um 1,67 Prozent auf 113,88 USD je Barrel, nachdem neue diplomatische Gespräche zwischen Iran, Saudi-Arabien, der Türkei und Pakistan Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten geweckt hatten, auch wenn die Risiken für den Schiffsverkehr rund um die Straße von Hormus hoch blieben. Insgesamt überwog damit vor den Entscheidungen von Fed und EZB sowie den anstehenden Zahlen der großen US-Technologiekonzerne die Risikofreude.

Mit weiteren Kursgewinnen und einer Performance von 226 Prozent konnte „Zelda“ seinen Spitzenplatz im Rennen um den letzten Wochensieg im Trader 2026 verteidigen. Die Plätze zwei und drei wurden von „Guru26“ (193 %) und „Giani22“ (125 %) neu besetzt. Das Depot des Führenden in der Gesamtrangliste „Rudi63“ trat am Berichtstag derweil trotz mehrerer Transaktionen auf der Stelle. Mit noch drei verbleibenden Handelstagen wird es für die Verfolger dennoch schwierig, dem Langzeitführenden im Börsenspiel die Trophäe streitig zu machen. Seinem Depotwert von 928.986 EUR standen 820.295 EUR bei der neuen Zweitplatzierten „drahreg111“ gegenüber. Die Teilnehmerin lässt es im Vergleich zu „Rudi63“ bei der Anzahl der Transaktionen mit bislang 33 in ihrem am 17. September zurückgesetzten Depot eher ruhig angehen. Anders als viele andere Teilnehmer hält sie auch mehrere große Positionen in Aktien. Dabei zeigt sie sich mit derzeit Siemens Energy, Deutsche Telekom, Infineon, Deutsche Bank und T-Mobile US recht heimatverbunden. Am Dienstag nutzte sie jedoch den BEST Turbo-Call-Optionsschein FC2G8H, um mit hohem Hebel auf steigende Kurse bei Silber zu spekulieren. Dieser Trade zahlte sich bislang aus. Der am frühen Morgen zu 0,99 EUR erworbene Schein notierte am Abend bereits über 2 EUR.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert 1 Rudi63 828,9864 % 928.986,45 € 2 drahreg111 720,2947 % 820.294,68 € 3 Endeavor 707,6418 % 807.641,80 € 4 Spieker 673,5120 % 773.512,00 € 5 Bonda 634,7888 % 734.788,80 € 6 Maik 616,4234 % 716.423,40 € 7 Börsenspiel 597,5961 % 697.596,10 € 8 TLotte6 569,4075 % 669.407,50 € 9 Bienchen 538,6977 % 638.697,70 € 10 Nobody21 533,8188 % 633.818,80 €