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Zurückhaltung vor dem Start der Berichtssaison

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Zurückhaltung vor dem Start der Berichtssaison

Der deutsche Aktienmarkt startete freundlich in die Woche, wobei der DAX um 0,76 Prozent auf 25.278 Punkte zulegte und vor allem von Kursgewinnen bei Banken gestützt wurde, während der erneute Ölpreisanstieg die Kaufbereitschaft begrenzte.

An der Wall Street überwog dagegen vor dem Beginn der Berichtssaison und wichtigen US-Inflationsdaten die Vorsicht, sodass der S&P 500 um 0,06 Prozent auf 7.807 Punkte nachgab, wobei insbesondere Halbleiter- und Technologiewerte unter Druck standen. Die gestiegenen Energiepreise schürten erneut Inflationssorgen und verstärkten die Unsicherheit über den weiteren Kurs der Fed, während der US-Anleihemarkt wegen des Columbus Day geschlossen blieb. Gold verlor vor diesem Hintergrund 0,6 Prozent auf 4.169,10 USD je Feinunze, da der US-Dollar auf ein Eineinhalbjahreshoch stieg und die Aussicht auf länger hohe Zinsen das zinslose Edelmetall belastete. Brent-Öl verteuerte sich dagegen um 1,8 Prozent auf 106,65 USD je Barrel, nachdem erneute Angriffe auf Saudi-Arabien und anhaltende Störungen im Schiffsverkehr die Sorgen über die Versorgung aus dem Nahen Osten verschärften. Insgesamt blieb die Risikobereitschaft damit verhalten, da die bevorstehende US-Berichtssaison zwar neue Unternehmensimpulse versprach, höhere Energiepreise und die damit verbundenen Inflationsrisiken jedoch für Zurückhaltung sorgten.

Das Rennen um den sechsten Wochensieg im Börsenspiel wurde am Berichtstag eröffnet und brachte „Desperado“ als ersten Spitzenreiter hervor. Der Teilnehmer hatte am Morgen sein Depot Nr. 1 zurückgesetzt, eine Vorgehensweise, die er seit dem Start des Spiels an jedem Montag praktiziert. Am Ende des Tages konnte sich „Desperado“ über eine Performance von rund 77 Prozent freuen. Gelungen ist ihm dies mit einem sehr aktiven und erfolgreichen Handel mit dem Basiswert Gold in beide Richtungen unter Verwendung mehrerer BEST Turbo-Optionsscheine. Daneben etablierte er Aktienpositionen in Evotec und Oracle, die jedoch noch im Minus lagen. Auf den Plätzen zwei und drei rangierten „Gardenisto.Uizuui“ und „Liph“ mit 69 respektive 63 Prozent Performance.

Rudi63“ behauptete seinen Spitzenplatz in der Gesamtwertung und konnte seinen Depotwert auf 773.803 EUR etwas steigern. Er vergrößerte damit den Abstand zum zweitplatzierten „Endeavor“, dessen Depot einen leichten Rückgang auf 699.114 EUR hinnehmen musste. Neu auf dem Siegerpodest war „TLotte6“ mit einem Depotwert von 671.923 EUR. Er wechselte mit dem nun viertplatzierten „Shorttrader“ die Tabellenplätze, dessen Depot mit 606.159 EUR einen deutlichen Rücksetzer erlitt.

Gesamtrangliste Trader Perf. Depotwert
1 Rudi63 673,8025 % 773.802,50 €
2 Endeavor 599,1135 % 699.113,50 €
3 TLotte6 571,9228 % 671.922,80 €
4 Shorttrader 506,1585 % 606.158,50 €
5 Spieker 480,1120 % 580.112,00 €
6 rudiwid 472,8899 % 572.889,90 €
7 Kelly 468,7915 % 568.791,55 €
8 Bonda 440,7888 % 540.788,80 €
9 Richard 425,5932 % 525.593,20 €
10 Maik 425,0234 % 525.023,40 €

Rangliste Spielwoche 6 Trader Perf. Depotwert
1 Desperado 76,9161 % 176.916,10 €
2 Gardenisto.Uizuui 69,3663 % 50.529,60 €
3 Liph 63,2359 % 22.665,80 €
4 ml05 57,4404 % 16.348,85 €
5 DASCH 40,6988 % 154.819,90 €
6 Langstreckler 40,4025 % 44.620,23 €
7 Aleksandr 38,4514 % 144.755,50 €
8 HBV8 37,6255 % 96.301,90 €
9 Rambo83 36,8370 % 102.982,67 €
10 Playboss 36,7962 % 49.205,20 €

Bildquellen: Societe Generale, Societe Generale

Information

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