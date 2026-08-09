Cathie Wood greift wieder zu: ARK kauft SpaceX-Aktien und weiteren Bilanzstar

Trading-Update

09.08.26 19:34 Uhr

Cathie Woods ARK Invest hat seine Position in SpaceX erneut ausgebaut. Rückenwind liefern starke Quartalszahlen und mehrere angehobene Kursziele von Analysten.

• Neben SpaceX investierte ARK auch in Cloudflare, reduzierte jedoch Bestände bei Roblox und Snowflake, während die SpaceX-Investitionen die anhaltende Begeisterung für das Raumfahrt- und KI-Unternehmen widerspiegeln.

• Die SpaceX-Aktie profitierte von starken Quartalszahlen, einem Umsatzanstieg um 92 % auf 7,8 Milliarden US-Dollar und positiven Analystenbewertungen mit Kurszielen bis zu 239 US-Dollar.

• ARK Invest hat am Freitag erneut SpaceX-Aktien im Rahmen des ARK Innovation ETFs gekauft, wobei rund 114.800 Anteile erworben wurden, was etwa einem Viertel Prozent des Fondsvolumens entspricht.

ARK Innovation ETF kauft am Freitag erneut SpaceX-Aktien

SpaceX hatte zuvor mit starkem Quartalsumsatz und höheren Kurszielen überzeugt

Auch die Cloudflare-Aktie gehörte zu den größten ARK-Käufen des Tages

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Cathie Woods ARK Invest hat am Freitag über den ARK Innovation ETF (ARKK) erneut SpaceX Aktien gekauft und damit die jüngste Kaufserie beim Raumfahrt- und KI-Konzern fortgesetzt.

Laut der offiziellen Handelsmeldung des Vermögensverwalters erwarb allein der ARK Innovation ETF rund 114.800 Anteile, was etwa einem Viertel Prozent des Fondsvolumens entspricht.

ARK bleibt seit dem Börsengang am Ball

ARK hat die SpaceX-Aktie bereits seit dem NASDAQ-Debüt im Juni wiederholt aufgestockt. Wood selbst hatte das Unternehmen zuvor als möglicherweise bedeutendstes Unternehmen der Geschichte bezeichnet.

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Erstes Quartal als börsennotiertes Unternehmen überzeugt

Der Rückenwind für die Aktie kommt vor allem aus dem Zahlenwerk: SpaceX hat vor wenigen Tagen seinen ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang vorgelegt und den Umsatz im zweiten Quartal um 92 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar gesteigert. Der Nettoverlust verringerte sich auf 541 Millionen US-Dollar, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 191 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar zu.

Am Donnerstag lief zudem die erste Tranche der nach dem Börsengang gesperrten Insider-Aktien aus, ohne dass es zu nennenswerten Verkaufswellen kam, weitere Freigaben folgen in Tranchen bis zum 8. Dezember. Parallel bestätigte der US-Bundesstaat Texas den Bau der geplanten Chipfabrik Terafab im Landkreis Grimes County, mit der SpaceX seine KI-Infrastruktur stärker selbst kontrollieren will.

Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlungen für die SpaceX-Aktie

Nach den Zahlen passten mehrere Analysehäuser ihre Kursziele an. Goldman Sachs erhöhte sein Ziel auf 220 US-Dollar bei einem Buy-Rating, Bernstein Research bestätigte am selben Tag seine Outperform-Einstufung mit einem Kursziel von 239 US-Dollar. JPMorgan zog nach und hob sein Kursziel von 225 auf 240 US-Dollar bei unveränderter Overweight-Einstufung an.

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Zum Vergleich: Am Freitag schloss die SpaceX-Aktie an der NASDAQ bei 133,11 US-Dollar, nachdem sie kräftig um 15 Prozent zulegen konnte. In den vergangenen Wochen nach dem Börsengang war der Anteilsschein, der seinen IPO-Preis bei 135 US-Dollar gefeiert hatte, zeitweise kräftig unter Druck geraten.

Weitere ARK-Trades am selben Tag

SpaceX war am Freitag nicht die einzige Position, die ARK ausbaute. Der größte Zukauf nach Anteil am Fondsvolumen betraf mit rund 114.100 Aktien den Cloud-Sicherheitsanbieter Cloudflare - das Unternehmen hatten nur einen Tag zuvor Zahlen vorgelegt und mit einem um 36 Prozent gestiegenen Quartalsumsatz und einer angehobenen Jahresprognose überzeugt. Im Gegenzug reduzierte ARK seine Bestände bei Roblox um rund 1,6 Millionen Aktien und bei Snowflake um gut 100.000 Aktien.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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