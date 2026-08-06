Cathie Wood verkauft ein weiteres Mal Palantir-Aktien - jetzt greift sie bei einer anderen Aktie zu

Trading-Update

07.08.26 15:39 Uhr

Cathie Woods ARK Invest reduziert seine Palantir-Position nach den starken Quartalszahlen weiter. Gleichzeitig stockt der Vermögensverwalter bei anderen Titeln auf.

• Palantir verzeichnete beeindruckendes Wachstum im zweiten Quartal 2026, hob die Umsatzprognose an und reagierte positiv auf die Zahlen, was den Aktienkurs vorbörslich steigen lässt.

• Trotz der Verkäufe bleibt Palantir eine der größten Positionen bei ARK Invest, die weiterhin stark in das Unternehmen investiert.

Cathie Wood nutzt den Kurssprung von Palantir für weitere Gewinnmitnahmen

Frisches Kapital aus den Palantir-Verkäufen fließt in Block und Cerebras

Trotz der Verkäufe bleibt Palantir eine der größten Positionen bei ARK Invest

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Cathie Woods ARK-Fonds haben ihre Palantir-Position rund um die Quartalszahlen des Datenanalyse-Unternehmens erneut verkleinert und dafür Anteile an Block sowie am KI-Chip-Hersteller Cerebras Systems gekauft. Palantir hatte zuvor mit einem kräftigen Umsatzwachstum und einer angehobenen Jahresprognose überzeugt, was der Aktie deutlich Auftrieb gab.

ARK Invest verkauft weitere Palantir-Aktien

Die ARK-Fonds von Cathie Wood verkauften in dieser Woche an zwei Handelstagen bereits 109.492 Aktien von Palantir im Gegenwert von rund 17 Millionen US-Dollar. Auch am Donnerstag setzte sich die Serie fort und ARK reduzierte die Position um weitere 23.907 Aktien über mehrere ETFs für rund 3,79 Millionen US-Dollar.

Das Muster ist bei Cathie Wood nicht neu: Wood hat in der Vergangenheit häufig rund um Quartalstermine gehandelt und dabei starke Kursausschläge bei bevorzugten Technologiewerten für taktische Gewinnmitnahmen oder Nachkäufe genutzt. Trotz der Reduzierungen bleibt die Position weiterhin die fünftgrößte über alle ARK-ETFs hinweg.

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Palantir überzeugt mit starken Zahlen und Prognoseanhebung

Palantir hatte am Montagabend Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt: Der Umsatz stieg um 93 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,94 Milliarden US-Dollar und übertraf die Konsensschätzung von rund 1,80 Milliarden US-Dollar deutlich, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,41 US-Dollar über der Analystenerwartung von 0,344 US-Dollar. Das US-Regierungsgeschäft wuchs um 90 Prozent auf 809 Millionen US-Dollar, das US-Commercial-Geschäft sogar um 149 Prozent auf 764 Millionen US-Dollar. Im Anschluss hob Palantir die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von zuvor 7,65 bis 7,66 Milliarden US-Dollar auf 8,15 bis 8,16 Milliarden US-Dollar an.

CEO Alex Karp sagte in einem CNBC-Interview, ihm sei kein Unternehmen dieser Größenordnung bekannt, das annähernd so stark wachse, und er rechne mit einer Fortsetzung des starken Wachstums für mindestens 18 weitere Monate. Auch mehrere Analystenhäuser reagierten: Citi bestätigte in Folge der Zahlen seine Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 200 auf 245 US-Dollar an, UBS-Analyst Karl Keirstead erhöhte sein Kursziel auf 220 US-Dollar.

ARK investiert in Block und Cerebras

Das aus den Palantir-Verkäufen freigesetzte Kapital lenkte ARK Invest teils in andere Technologiewerte. Am Donnerstag kaufte der Vermögensverwalter über die Fonds ARKK, ARKW und ARKF insgesamt 267.676 Aktien des Zahlungsdienstleisters Block für rund 22,54 Millionen US-Dollar. Parallel baute ARK die Position in Cerebras Systems weiter aus, das auf sogenannte Wafer-Scale-Engine-Prozessoren für die KI-Inferenz spezialisiert ist. Bereits am ersten Handelstag im Mai 2026 hatte ARK Cerebras-Aktien erworben und die Position in den Folgewochen kräftig aufgestockt.

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Die Palantir-Aktie zieht am Freitag an: An der NASDAQ ist ein Plus von 5,44 Prozent auf 164,41 US-Dollar zu sehen. Auch die Titel von Cerebras und Block verzeichnen Gewinne.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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