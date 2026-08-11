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Trading-Update

Cathie Woods ARK schlägt zu: Millionen-Käufe bei den Aktien von Rocket Lab und Cloudflare

Cathie Woods ARK schlägt zu: Millionen-Käufe bei den Aktien von Rocket Lab und Cloudflare

ARK Invest baut seine Position bei Rocket Lab am Dienstag deutlich aus und kauft zudem weitere Cloudflare-Aktien. Gleichzeitig reduziert der Vermögensverwalter andere Titel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
10x Genomics Inc Registered Shs -A-
50.50 EUR 0.27 EUR 0.54 %
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Caterpillar Inc.
731.60 EUR -3.40 EUR -0.46 %
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Cerus Corp.
2.22 EUR 0.06 EUR 2.78 %
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Cloudflare
267.00 EUR 2.10 EUR 0.79 %
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Deere & Co. (John Deere)
534.80 EUR 7.60 EUR 1.44 %
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Intellia Therapeutics Inc
10.12 EUR 0.08 EUR 0.80 %
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Iridium Communications Inc
42.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
70.10 EUR 2.90 EUR 4.32 %
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Schrodinger Inc Registered Shs
15.92 EUR -0.16 EUR -0.96 %
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Shopify Inc (A)
130.70 EUR -1.50 EUR -1.13 %
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Twist Bioscience Corporation Registered Shs
103.90 EUR -2.45 EUR -2.30 %
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  • ARK kauft am Dienstag Rocket Lab-Aktien für rund 23 Millionen US-Dollar
  • Auch die Cloudflare-Position wird an diesem Handelstag weiter ausgebaut
  • Zugleich verkauft der Fonds Anteile an Deere, Caterpillar und Shopify
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Cathie Woods ARK Invest kaufte am Dienstag in großem Stil Rocket Lab-Aktien zu und baute auch die Position in Cloudflare weiter aus, während sich der Fonds zeitgleich von Deere, Caterpillar und Shopify trennte.

Rocket Lab-Aktie: Größter Einzelkauf des Tages

ARK erwarb am Dienstag über die Fonds ARKK, ARKQ und ARKX insgesamt rund 292.900 Rocket Lab-Aktien im Wert von etwa 23,4 Millionen US-Dollar und damit die größte Einzelposition des Tages. Der Zukauf setzt einen länger laufenden Trend fort, in dem ARK die Beteiligung an dem Raumfahrtunternehmen sukzessive ausgebaut hat. Der Kauf erfolgte direkt nach den Bilanzzahlen des Unternehmens, die am Montag veröffentlicht wurden.

Auch Cloudflare-Position weiter ausgebaut

Auch bei Cloudflare legte ARK nach: Über die Fonds ARKK und ARKF kaufte der Vermögensverwalter rund 7.600 Aktien im Wert von etwa 2,3 Millionen US-Dollar hinzu. Damit fällt der Zukauf deutlich kleiner aus als bei Rocket Lab, reiht sich aber in eine Serie von Cloudflare-Käufen der vergangenen Handelstage ein.

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Verkäufe bei Deere und Caterpillar, Zukäufe im Biotech-Bereich

Neben den beiden Schwergewichten baute ARK das Portfolio an mehreren weiteren Stellen um. Auf der Verkaufsseite reduzierte der Fonds die Position in Deere, Caterpillar und Shopify, während er im Biotech-Bereich mit Zukäufen bei Cerus, Intellia Therapeutics und Schrodinger gegenhielt. Die größte Einzelbewegung außerhalb von Rocket Lab und Cloudflare war der Verkauf von rund 32.400 Deere-Aktien im Wert von etwa 19,8 Millionen US-Dollar, die Fortsetzung eines länger laufenden Abbaus. Bei Cerus baute ARK die Position dagegen aus, mit einem Kauf von rund 255.800 Aktien im Wert von knapp 0,6 Millionen US-Dollar. Kleinere Verkäufe gab es zudem bei Iridium Communications, Twist Bioscience und 10x Genomics.

Die jüngsten Transaktionen zeigen, wie dynamisch ARK sein Portfolio an die eigenen Anlageüberzeugungen anpasst.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Cindy Ord/Getty Images for Bloomberg Businessweek, T. Schneider / Shutterstock.com

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