Ferrari-Aktie sackt nach Luce-Launch deutlich ab
Die Ferrari-Aktie gerät am Dienstag in den Fokus der Anleger.
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Mit Abschlägen begrüßen Ferrari-Aktionäre die Einführung von Luce. So geht es für die Ferrari-Aktie in Mailand zeitweise 5,82 Prozent auf 291,95 Euro nach unten.
Der erste vollelektrische Bolide wartet mit einem völlig neuen Design auf und hebt sich ganz bewusst von der Traditionsmarke ab. Dies dürfte nicht jedem gefallen, heißt es im Handel. Einige Investoren befürchteten wohl, dass Ferrari damit Stammkunden vergraule. Die Kursverluste erschienen aber übertrieben, hier dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein, heißt es, genauso wie bei der Einschätzung zu Luce. Equita äußert sich skeptischer: Die Verkaufszahlen von Luce dürften überschaubar ausfallen.
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