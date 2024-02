HHLA-Aktie: ver.di will am Mittwoch gegen HHLA-Verkauf an MSC protestieren

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung im Plus

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingefahren

Heute im Fokus

Barclays will Milliarden an Aktionäre ausschütten. Salzgitter verkauft Mannesmann Stainless Tubes. Nagarro peilt Umsatz-Milliarde an. US-Investor könnte womöglich Superdry übernehmen. Air Liquide mit Gewinnplus. Capital One plant Übernahme von Discover. Wells Fargo-Analyst verpasst Super Micro Computer-Aktie Dämpfer. Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus.