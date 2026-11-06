Traeger gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Traeger hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -10,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -33,500 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Traeger mit einem Umsatz von insgesamt 74,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40,45 Prozent verringert.
Redaktion Finanzen.net
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