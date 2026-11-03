Traffic Control Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

03.11.26 06:35 Uhr

Traffic Control Technology A hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Traffic Control Technology A im vergangenen Quartal 527,3 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Traffic Control Technology A 538,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net