Trainimal Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Trainimal Registered hat am 18.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 SEK gegenüber 0,150 SEK im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Trainimal Registered 3,1 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,1 Millionen SEK umgesetzt worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,150 SEK, nach -0,100 SEK im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,95 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 10,76 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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