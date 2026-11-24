Transaktion

Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus verkauft seinen US-Geschäftsbereich für Satellitenplattformen in der Nähe des Kennedy Space Centers an den Finanzinvestor Cerberus.

Es sei eine Vereinbarung zum Erwerb von Airbus US Space & Defense unterzeichnet worden, teilte Cerberus am Dienstag in New York mit. Den Angaben zufolge fungiert die Plattform als kommerzieller Zulieferer von Raumfahrtzeugen und bietet Konstruktion, Fertigung, Integration, Prüfung und Startvorbereitung für Kunden aus den Bereichen Wirtschaft und nationale Sicherheit an. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen soll die Transaktion noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Weitere Details, etwa zum Kaufpreis, wurden nicht genannt.

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IG Metall: Warnstreik legt Hamburger Airbus-Werk still

Nach Gewerkschaftsangaben hat ein Warnstreik das Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder weitgehend stillgelegt. Das teilte ein Sprecher der IG Metall Küste mit. Hintergrund der Aktion waren Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Der Flugzeugbauer Airbus äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Warnstreik.

Emanuel Glass, ein Geschäftsführer der IG Metall Region Hamburg, sagte, lediglich 600 Mitarbeiter von Airbus hätten die Arbeit aufgenommen. Der Flugzeugbauer beschäftigte nach eigenen Angaben 2024 an dem Standort rund 18.000 Mitarbeiter. Jüngere Zahlen lagen nicht vor.

Wie auf einem Bild zu sehen war, blockierten Gewerkschafter ein Werkstor mit Bauzäunen. Nach Angaben der IG Metall Küste galt während des 24-stündigen Warnstreiks eine Notvereinbarung, die regelte, dass bestimmte Beschäftigte wie Feuerwehrleute die Arbeit nicht einstellten.

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Die IG Metall Küste hatte auch Mitarbeiter von Airbus an den anderen norddeutschen Standorten zu Warnstreiks aufgerufen.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,47 Prozent tiefer bei 194,84 Euro.

/lew/mis

TOULOUSE/NEW YORK (dpa-AFX)