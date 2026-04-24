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AUMOVIO-Aktie in Grün: Autozulieferer trennt sich von Standort Rheinböllen

29.04.26 13:10 Uhr
AUMOVIO-Aktie steigt: Verkauf des Rheinböllen-Standorts offiziell bestätigt | finanzen.net

Der Autozulieferer AUMOVIO verkauft seinen Standort in Rheinböllen im Rhein-Hunsrück-Kreis mit rund 320 Beschäftigten an die RHB-Industries.

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Bei dem Käufer handelt es sich um eine speziell für die Transaktion gegründete Tochter der Transformationsberatung Falkensteg. Übernommen werden nach Unternehmensangaben die Produktion, Forschung und Entwicklung, sämtliche Geschäftsaktivitäten sowie die Belegschaft. Die Transaktion soll bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

In Rheinböllen werden Bremssättel und elektrische Parkbremsen gefertigt sowie autonome mobile Roboter entwickelt und produziert. AUMOVIO und RHB-Industries stünden im Austausch mit Arbeitnehmervertretern, hieß es. Eine tarifliche Regelung zur Überleitung der Beschäftigungsbedingungen sei bereits vereinbart.

Investor für Robotik-Sparte gesucht

RHB-Industries kündigte an, zunächst eine Auftragsfertigung im Bremsenbereich aufzubauen, um laufende Serienprojekte zu unterstützen. Parallel sollen neue Geschäftsfelder erschlossen werden - genannt werden unter anderem die Bereiche Verteidigung, Robotik sowie die Prozessindustrie mit Großwärmepumpen. Für das Robotikgeschäft will RHB-Industries nach eigenen Angaben einen strategischen Investor suchen, der Technologie, Know-how und Teile der Belegschaft übernimmt.

AUMOVIO begründete den Verkauf mit der fortgesetzten Konsolidierung seiner europäischen Fertigungsstandorte und einem stärkeren Fokus auf das Kerngeschäft. Das Unternehmen war im September 2025 als Abspaltung aus dem früheren Continental-Unternehmensbereich Automotive hervorgegangen.

/hus/DP/men

FRANKFURT/RHEINBÖLLEN (dpa-AFX)

Bildquellen: AUMOVIO SE

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23.04.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
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19.03.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
18.03.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
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11.11.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
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