Delivery Hero sieht Woowa-Transaktionswert nun bei mehreren Milliarden Euro

Grund ist der Kursanstieg in der Delivery-Hero-Aktie zwischen der Unterzeichnung der Vereinbarung im Dezember 2019 und dem Closing am 2. März 2021. Delivery Hero bezahlt die Transaktion zum Teil in bar, zum Teil aber auch mit Delivery-Hero-Aktien.

Basierend auf der Bewertung von 3,6 Milliarden Euro und dem Kursanstieg der eigenen Aktie hatte der DAX-Konzern im Februar mitgeteilt, dass er mit einer erheblichen Wertberichtigung auf den Firmenwert seines koreanischen Geschäfts rechnet, Anfang Februar war von einer Größenordnung von bis zu 1,4 Milliarden Euro die Rede. Einer Unternehmenssprecherin zufolge wird die Wertberichtigung aus verschiedenen Gründen nun "deutlich unter" 1,4 Milliarden Euro liegen.

Als Gegenleistung hatten beide Parteien Ende 2019 bis zu 1,7 Milliarden Euro in bar und bis 1,9 Milliarden Euro in neuen Delivery-Hero-Aktien vereinbart, basierend auf dem damals vereinbarten 20-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Delivery-Hero-Aktie von 47,47 Euro. Seit der Unterzeichnung der Pläne im Dezember 2019 bis zur Genehmigung ist der Aktienkurs von Delivery Hero - und damit der Wert der Gegenleistung deutlich gestiegen. Die Aktie hat am 2. März bei 105,95 Euro geschlossen.

Woowa betreibt den größten Online-Essenslieferservice, Baedal Minjok oder Baemin, in Südkorea und ist auch aktiv in Vietnam und seit Dezember in Japan. Delivery Hero hatte den Erwerb von Anteilen und die Gründung eines Joint Venture in Singapur mit dem Management von Woowa Brothers Corp. Mitte Dezember 2019 bekannt gegeben.

Um die Transaktion von der koreanischen Kartellbehörde genehmigt zu bekommen, musste Delivery Hero einige Kompensationsmaßnahmen anbieten, unter anderem den Verkauf der südkoreanischen Tochter Yogiyo innerhalb von sechs Monaten.

Woowa erwirtschaftete nach vorläufigen Zahlen, die am Dienstag veröffentlicht wurden, ein bereinigtes EBITDA von 14 Millionen Euro. Die Bestellungen legten um 75 Prozent auf 729 Millionen zu, das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 73 Prozent auf 11 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte auf 918 Millionen Euro, den Angaben zufolge ein Plus von 102 Prozent zum Vorjahr.

Delivery Hero und Woowa zusammen verarbeiteten 2020 mehr als 2 Milliarden Bestellungen, das gemeinsame GMV betrug 24 Milliarden Euro, der Umsatz mehr als 3,7 Milliarden Euro.

Die Aktie notierte am frühen Nachmittag gut 4 Prozent im Plus.

Delivery Hero will im April Ziele für die Gruppe inklusive Woowa veröffentlichen.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Delivery Hero