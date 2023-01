Großaktionär stoppt Gespräche über Anteilsverkauf an PNE

Die Gespräche mit potenziellen Interessenten über einen vollständigen Erwerb der Beteiligung an PNE würden derzeit nicht weitergeführt, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Freitag in Cuxhaven mit. Dies habe Morgan Stanley Infrastructure beziehungsweise die von ihr kontrollierte Photon gegenüber dem Vorstand von PNE erklärt. Die PNE -Aktie verlor nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate 3,7 Prozent.

Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" über ein Bieterrennen berichtet. Demnach soll der Großaktionär in der letzten Runde nur noch mit dem Infrastrukturfonds Macquarie und einem Vehikel des weltgrößten US-Fondsverwalters Blackrock verhandelt haben. Beide Offerten bewerteten PNE demnach insgesamt über dem aktuellen Marktwert. Morgan Stanley hält gut 44 Prozent an PNE.

PNE hatte Ende Oktober mitgeteilt, dass die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH ergebnisoffene Gespräche mit möglichen Interessenten über einen vollständigen Erwerb ihrer Anteile führen will. Ende November hatte PNE-Chef Markus Lesser bei einer Kapitalmarktkonferenz in Frankfurt gesagt, dass zahlreiche Anfragen eingegangen sind.

CUXHAVEN (dpa-AFX)

Bildquellen: PNE, BESTWEB / Shutterstock.com