IBM verkauft Watson-Teile an Investmentfirma

Finanzielle Bedingungen der Transaktion nannte IBM dabei nicht. Das Wall Street Journal hatte im vergangenen Jahr berichtet, dass IBM den Verkauf seines Healthcare-Analytics-Geschäfts prüft, um die Konzernstruktur des Computerriesen zu straffen und den Fokus auf Cloud Computing zu verstärken. Der Geschäftsbereich Watson Health umfasst Technologiemarken, die Diagnosetests und andere Gesundheitsdaten analysieren und die Kommunikation mit Patienten unterstützen.

IBM teilte mit, dass die Übernahme seine Verpflichtungen gegenüber anderen Technologien für künstliche Intelligenz und gegenüber Kunden aus dem Gesundheitswesen, die seine IT-Dienste in Anspruch nehmen, nicht beeinträchtigen werde. Francisco Partners mit Sitz in Kalifornien hat bereits in andere Unternehmen des Gesundheitswesens wie GoodRx, Zocdoc und Capsule investiert.

Von Matt Grossman

NEW YORK (Dow Jones)

