Transaktion

Novo Nordisk verkauft eine experimentelle Zelltherapie gegen die Parkinson-Krankheit an Cellular Intelligence und beteiligt sich im Zuge dessen an dem US-Startup.

Novo Nordisk werde im Rahmen der Transaktion eine Kapitalbeteiligung an Cellular Intelligence erwerben und habe Anspruch auf künftige Zahlungen, die an Zielvorgaben und Lizenzgebühren geknüpft sind, teilte das Startup mit. Die Höhe der Investition wurde nicht bekannt gegeben.

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Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk kündigte im vergangenen Jahr an, seine Ressourcen auf die Wachstumsschwerpunkte Diabetes und Adipositas umzuschichten. Dies ist Teil des Plans von CEO Mike Doustdar, um auf dem Markt für Gewichtsreduktionsmittel gegenüber dem Konkurrenten Eli Lilly verlorenen Boden gutzumachen.

Cellular Intelligence gab bekannt, dass das Unternehmen seine Plattform für Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen will, um die Entwicklung der Therapie, die sich derzeit in einer frühen und mittleren klinischen Studienphase befindet, sowie deren Markteinführung zu beschleunigen.

"Die Optimierung und Skalierung komplexer Zelltherapieprogramme, um Patienten weltweit zu erreichen, ist genau die Herausforderung, für deren Lösung unsere KI-native Plattform entwickelt wurde", sagte Micha Breakstone, Mitgründer und CEO von Cellular Intelligence.

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Cellular Intelligence gab außerdem die Ernennung des Neurologen Nuno Mendonca, der zuvor bei AbbVie und Novartis tätig war, zum Chief Medical Officer bekannt. Mendonca soll die klinische Entwicklung des Programms leiten.

Die Novo Nordisk-Aktie notiert in Kopenhagen zeitweise 0,58 Prozent tiefer bei 298,25 DKK.

DJG/DJN/sha/cln

DOW JONES