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Siemens Energy-Aktie nach Kursrally: Aufsichtsrat veräußert Aktienpaket

24.03.26 11:33 Uhr
Siemens Energy Aktie: Führungskraft verkauft Anteile nach Kursplus | finanzen.net

Ein Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens Energy AG hat im Rahmen einer Eigengeschäft-Meldung den Verkauf einer größeren Aktienposition bekannt gegeben.

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• Aufsichtsratsmitglied Robert Kensbock veräußert 150 Aktien der Siemens Energy AG
• Transaktion erfolgte zum Einzelpreis von 149,15 Euro am Handelsplatz XETRA
• Aggregiertes Verkaufsvolumen beläuft sich laut Pflichtmeldung auf 22.372,50 Euro

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Details zur Eigengeschäft-Meldung von Robert Kensbock

Gemäß der Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) hat Robert Kensbock, Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens Energy AG, Anteile am eigenen Unternehmen abgestoßen. Die Transaktion wurde am 23. März 2026 durchgeführt und heute offiziell über den Emittenten publiziert. Kensbock veräußerte die Wertpapiere zu einem Kurs von exakt 149,15 Euro, was einem Gesamtgegenwert von 22.372,50 Euro entspricht. Marktbeobachter ordnen diesen Schritt als moderate Positionsanpassung ein, da das Volumen im Vergleich zur Marktkapitalisierung des DAX-Konzerns gering ausfällt. Dennoch erzielt der Verkauf durch den Zeitpunkt - kurz nach einem deutlichen Kursplus - eine erhöhte Aufmerksamkeit bei den Marktteilnehmern.

Operative Stärke stützt das Kursniveau

Trotz der Veräußerung auf Führungsebene bleibt das fundamentale Umfeld für den Energietechnik-Spezialisten konstruktiv. Analysten betonen in aktuellen Studien, dass der Fokus des Managements verstärkt auf der Profitabilität im Bereich der Gas- und Netztechnik liegt, um die Verluste im Windsektor auszugleichen. Die Inflation und gestiegene Materialkosten hatten die Branche zuletzt belastet, doch Siemens Energy konnte durch strategische Auftragsselektion Boden gutmachen. Der Konzern profitiert zudem von der globalen Energiewende und dem damit verbundenen Ausbau der Stromnetze, was die Auftragsbücher auf das Rekordniveau von 146 Milliarden Euro anschwellen ließ.

Aktuelle Reaktion der Siemens Energy-Aktie

Nachdem die Aktie am vorangegangenen Handelstag mit einem Plus von fast fünf Prozent eine starke Performance aufs Parkett legte, zeigt sich das Papier heute in einer Phase der Konsolidierung. Im XETRA-Handel notiert der Anteilschein zeitweise bei 148,60 Euro, was einem Anstieg von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss entspricht. Das Tagestief markierte der Kurs bisher bei 145,35 Euro, während in der Spitze kurzzeitig 149,90 Euro erreicht wurden. Die Notierung bewegt sich damit nahe der Nulllinie, während Trader das Niveau für Gewinnmitnahmen nutzen könnten. Marktteilnehmer dürften die aktuelle Kursbewegung als technisch gesunde Reaktion auf die vorangegangene Rally werten, wobei die Marke von 150,00 Euro weiterhin als psychologisch wichtiger Widerstand gilt.

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Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Siemens Energy AG

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DatumRatingAnalyst
23.03.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
19.03.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
03.03.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
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16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
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19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
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20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

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