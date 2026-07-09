OHB-Aktie schwach: Kapitalerhöhung ist abgeschlossen, neue Aktien kommen an die Börse

Transaktionsabschluss

10.07.26 11:12 Uhr

Die Kapitalerhöhung ist durch, doch wie viele neue Aktien am Ende wirklich bei den freien Aktionären landeten, zeigt eine überraschend klare Zahl.

• Die neuen Aktien der zweiten Tranche sollen ab dem 14. Juli gehandelt werden, was rund 484 Mio. Euro Bruttoeinnahmen für OHB bedeutet.

OHB hat die Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten offiziell abgeschlossen

Freie Aktionäre übten Bezugsrechte für nur 7.635 neue Aktien aus

Die neuen Aktien der zweiten Tranche sollen ab 14. Juli gehandelt werden

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OHB hat gestern das Ergebnis des Bezugsangebots aus der laufenden Kapitalerhöhung bekanntgegeben und den Abschluss der Transaktion verkündet, doch an der Börse kommt die Nachricht verhalten an: Im XETRA-Handel gibt die OHB-Aktie am Freitag zeitweise um 3,51 Prozent auf 261,50 Euro nach.

Hauptaktionäre halten sich zurück, Investoren übernehmen den Großteil

Der Vorstand hatte die Kapitalerhöhung unter teilweiser Nutzung des Genehmigten Kapitals 2025 bereits am 22. Juni 2026 beschlossen. Sie sieht die Ausgabe von bis zu 1,7 Millionen neuen Aktien in zwei Tranchen gegen Bareinlagen vor, mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026. Sowohl die Familie Fuchs als auch Orchid Lux HoldCo, eine Gesellschaft, die von mit KKR & Co Inc. verbundenen Unternehmen beraten wird, verzichteten auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte. Dadurch ging die komplette erste Tranche von 1.605.388 neuen Aktien, das entspricht 94,30 Prozent aller bis zu 1,7 Millionen vorgesehenen neuen Aktien, zusammen mit knapp 1,4 Millionen Bestandsaktien aus dem Depot von Orchid Lux im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Platzierungspreis von 300 Euro je Aktie an qualifizierte internationale Investoren. Die Platzierung endete am 24. Juni 2026, gehandelt werden die neuen Aktien der ersten Tranche seit dem 26. Juni 2026.

Freie Aktionäre lassen die zweite Tranche weitgehend verfallen

Für die übrigen Aktionäre lief zwischen dem 25. Juni und dem 8. Juli 2026 die Bezugsperiode für bis zu 97.092 neue Aktien der zweiten Tranche, zu einem Bezugspreis von ebenfalls 300 Euro je Aktie. Am Ende der Frist wurden Bezugsrechte für lediglich 7.635 neue Aktien ausgeübt, der weit überwiegende Teil des Angebots verfiel wertlos. Der Vorstand hat die Ausgabe dieser 7.635 Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ihre Eintragung ins Handelsregister wird für den 10. Juli 2026 erwartet.

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Grundkapital wächst, Handelsstart der letzten Tranche naht

Mit der Eintragung der zweiten Tranche steigt das Grundkapital der Gesellschaft nach Abschluss beider Tranchen auf 20.827.928,00 Euro, verteilt auf ebenso viele Aktien mit einem Nennwert von je 1 Euro. Die Zulassung der neuen Aktien der zweiten Tranche zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und im Prime Standard wird für den 13. Juli 2026 erwartet, der Handel soll am 14. Juli 2026 beginnen. Aus der Ausgabe der neuen Aktien beider Tranchen fließen OHB nach eigenen Angaben rund 484 Millionen Euro brutto zu, davon entfallen rund 481,6 Millionen Euro auf die vollständig platzierte erste Tranche und rund 2,3 Millionen Euro auf die tatsächlich ausgeübten Bezugsrechte der zweiten Tranche.

Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar.

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