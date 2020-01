Transaktionsrekord bei Schlussspurt am deutschen Immobilienmarkt

Deutsche Immobilien waren angesichts niedriger Zinsen auch 2019 ein äußerst gefragtes Investment. Zum Ende eines "Jahrzehnts der Immobilie" wurde nach Angaben von Jones Lang LaSalle (JLL) ein neuer Transaktionsrekord am deutschen Investmentmarkt verzeichnet.

Dabei war allein das vierte Quartal mit 34,0 Milliarden Euro so stark wie noch nie ein Quartal zuvor. Der bisherige Rekord von 26,5 Milliarden Euro war im vierten Quartal 2016 aufgestellt worden. In den letzten drei Monaten des Jahres seien allein 73 Transaktionen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich bzw. sogar im Milliardenbereich abgeschlossen worden, so JLL.

"Damit bilanziert das Gesamtjahr 2019 ein Transaktionsvolumen inklusive Living in Höhe von 91,3 Milliarden Euro mit insgesamt 187 Transaktionen jenseits der 100 Millionen-Euro-Grenze", sagte Helge Scheunemann, Head of Research JLL Germany.

Besonders gefragt waren Büroimmobilien. Zusammen mit Immobilien zu Wohnzwecken dominierten sie auch 2019 den deutschen Investmentmarkt. Rund 40 Prozent des Transaktionsvolumens flossen laut JLL in die Assetklasse Büro und weitere 24 Prozent in die Assetklasse Living. Angesichts der immer herausfordernderen Suche nach renditestarken Immobilien erhielten inzwischen auch alternative Anlageklassen wie beispielsweise Gesundheits- oder Pflegeimmobilien ein immer stärkeres Gewicht.

Der Markt blicke auf einen mittlerweile zehn Jahre andauernden Aufschwung zurück, selbst die allgegenwärtigen Risiken hätten dem Run auf deutsche Immobilien keinen Abbruch getan. Und kleine positive Signale im Streit zwischen China und den USA etwa oder die definitive Unumkehrbarkeit des Austritts der Briten aus der Union hätten einen "solchen Motivationseffekt ausgelöst, dass zunächst ungewisse Transaktions- und Investitionsprozesse dann doch realisiert wurden", kommentierte Timo Tschammler, CEO JLL Germany.

Der Boom dürfte anhalten. In den kommenden fünf Jahren laufen laut JLL deutsche Staatsanleihen im Volumen von über 800 Milliarden Euro aus. Die bisherige Verzinsung dieser Staatsanleihen liege im Schnitt bei rund 3 Prozent und damit deutlich oberhalb dessen, was aktuell mit Staatsanleihen an Rendite zu verdienen sei. "Ein Teil dieses Kapitals dürfte in Immobilien angelegt werden, d.h. die Nachfrage auf dem deutschen Investmentmarkt wird auch in den nächsten Jahren hoch bleiben", sagte Scheunemann.

Allerdings dürften die Renditen sich auf dem aktuellen, zuletzt leicht gesunken Niveau einpendeln, erwartet JLL.

FRANKFURT (Dow Jones)