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Transcontinental A präsentierte Quartalsergebnisse

06.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Transcontinental Inc (A) Voting Subord.
2,72 EUR -0,26 EUR -8,72%
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Transcontinental A hat am 03.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,70 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,400 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Transcontinental A mit einem Umsatz von insgesamt 269,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 60,65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

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