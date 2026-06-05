Transcontinental A präsentierte Quartalsergebnisse

Das vergangene Quartal hat Transcontinental A mit einem Umsatz von insgesamt 269,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 684,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 60,65 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,70 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,400 CAD je Aktie erzielt worden.

Transcontinental A hat am 03.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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