Transcontinental B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Transcontinental B präsentierte in der am 03.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 269,2 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 60,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transcontinental B 684,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net