BVB-Aktie profitiert: BVB-Edelreservist Hazard wechselt nach Anderlecht

Transferfenster geschlossen

Borussia Dortmund hat nach Schließung des Transferfensters in Deutschland noch einen Abnehmer für Edelreservist Thorgan Hazard gefunden.

Der 30-Jährige wechselt zum RSC Anderlecht in seine belgische Heimat, wie der BVB am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. In Belgien war das Transferfenster bis Mittwochabend geöffnet. Die Ablöse soll rund vier Millionen Euro betragen.

Hazard war 2019 für rund 25 Millionen von Borussia Mönchengladbach gekommen. Der Flügelspieler absolvierte 123 Pflichtspiele für den BVB. In dieser Saison kam er in vier Pflichtspielen allerdings nur für sechs Minuten zum Einsatz. Beim 2:2 zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim gehörte er nicht zum Kader. Schon in der vergangenen Rückrunde war Hazard an die PSV Eindhoven verliehen.

Für die Aktie von Borussia Dortmund geht es im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent auf 4,22 Euro nach oben.

>DORTMUND (dpa-AFX)