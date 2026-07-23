BVB-Aktie stabil: 1. FC Köln lehnt offenbar Angebot für El Mala ab
Borussia Dortmund ist einem Sky-Bericht zufolge mit einem ersten Angebot für Jungstar Said El Mala beim 1. FC Köln abgeblitzt.
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Demnach habe der BVB in der vergangenen Woche ein Angebot für den Offensivspieler in Höhe von 26 Millionen Euro plus acht Millionen an leicht zu erreichenden Bonuszahlungen sowie weitere acht Millionen Euro an schwer zu erreichenden Bonuszahlungen geboten.
Dem Bericht zufolge sollen die FC-Verantwortlichen dieses Angebot direkt abgelehnt und sich sogar irritiert gezeigt haben, da die Offerte deutlich unter den Kölner Erwartungen gelegen haben soll. Medienberichten zufolge hatte zuvor der englische Erstligist FC Brentford ein Ablöse-Gesamtpaket von bis zu 50 Millionen Euro für El Mala geschnürt. Der Nationalspieler habe sich aber gegen diesen Wechsel entschieden.
"Es gab das ein oder andere Angebot, was ja auch in die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber es hat nachher nicht zum Transfer geführt und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass er in dieser Saison für den FC spielen wird", hatte FC-Sportdirektor Thomas Kessler nach dem Trainingsauftakt gesagt. "Er wirkt voller Tatendrang, er freut sich total, hier zu sein und wir sind auch total happy, dass wir Said hier haben."
Die BVB-Aktie steht via XETRA zeitweise bei 3,03 Euro genau auf ihrem Schlusskurs.
/jso/DP/he
KÖLN (dpa-AFX)
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